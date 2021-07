Tale e Quale, Stefano Sala lo snobba: le parole che affondano Pretelli

Pochi giorni fa Carlo Conti ha annunciato il cast di Tale e Quale Show 2021. I partecipanti sono ‘eterogenei’: c’è chi viene da carriere di successo in ambito musicale, chi invece ha da poco intrapreso l’avventura nel mondo canoro e chi di professione non fa il cantante ma comunque si fa apprezzare con un microfono tra le mani. Stefano Sala, modello, cantante e personaggio televisivo (ex Grande Fratello Vip Tre), nelle scorse ore ha spiegato attraverso alcune Stories Instagram perché non ha nemmeno tentato di entrare nel cast del talent di Rai Uno. Nel farlo ha speso parole che sono parse una frecciatina, per non dire frecciatona, indirizzata nei confronti di qualcuno…

“Perché credo che sia un programma che puoi fare a fine carriera. E non credo sia un programma adatto a me. Nel senso: sei mascherato, devi imitare la voce di altri, preferisco farlo più avanti”. Così Stefano Sala a chi gli ha chiesto perché non avesse provato il cammino nello show guidato da Carlo Conti. Nessun nome specifico menzionato ma con quel “credo che sia da fare a fine carriera”, indirettamente, pare proprio aver dato una stoccata a chi, come Pierpaolo Pretelli, è giovane e ha da poco avviato una carriera musicale.

Insomma il discorso fatto da Sala è limpidissimo e più che chiaro: se vuoi fare il cantante e hai ancora molto da dare, meglio dedicarsi ad altri progetti piuttosto che finire in una trasmissione ad imitare gli altri. Discorso differente se ti sei già tolto soddisfazioni e vuoi ‘giocare’ a fine carriera.

Fuor di dubbio che il ragionamento fatto dal modello comasco possa non far piacere a qualcuno. Guardando al cast di Tale e Quale di quest’anno, chi maggiormente può sentirsi chiamato in causa è appunto Pretelli, 30 anni, che di recente si è impegnato nel suo primo progetto discografico.

A proposito di Pretelli, nel momento in cui Conti ha annunciato il cast, lo stesso conduttore si è reso protagonista di una gaffe nei confronti dell’ex velino di Striscia la Notizia. Cosa è successo? Il toscano ha sbagliato a scrivere il cognome del compagno di Giulia Salemi. Immediata la reazione dei fan su Instagram che hanno provveduto a far notare a Carlo l’errore. Dopo poco è così arrivata la correzione: sparito il post con il nome errato, eccone un secondo dove tutto è filato liscio, compreso il cognome di Pretelli.