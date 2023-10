Tale e Quale, sparata di Loretta Goggi su Arisa: critiche feroci

Loretta Goggi travolta dalle critiche. Nel corso della puntata di Tale e Quale Show 2023, in onda in diretta venerdì 13 ottobre su Rai Uno, la giurata si è ritrovata a dover giudicare la performance di Ilaria Mongiovì, che è stata chiamata a intonare “La Notte”, brano tra i più celebri di Arisa e al contempo più difficili da interpretare, essendo Rosalba Pippa una delle artiste più originali e quindi meno facili da imitare. Nonostante ciò, la Mongiovì, che è una delle candidate per la vittoria finale del programma, se l’è cavata alla grande. La Goggi l’ha elogiata. A far storcere il naso a una fetta di pubblico non è infatti stata la sua valutazione sulla performance, bensì un pensiero espresso a proposito dell’estensione vocale di Arisa.

Le parole di Loretta Goggi su Arisa scaldano il pubblico di Tale e Quale Show

“Arisa non ha una grande estensione, non ha le famose quattro ottave, tre ottave, come se cantare bene significasse gridare e avere tanta voce. Lei ha tanto cuore e anima, e questa ragazza, Ilaria, pure”. Così la Goggi. Fuor di dubbio che la giurata non abbia voluto sminuire Arisa. Però l’uscita non è venuta benissimo, anzi è apparsa come una sparata in quanto è passato, per certi versi, il seguente messaggio: brava perché canta con l’anima, la voce non è delle migliori. Ascoltando il giudizio della Goggi, alcuni telespettatori sono sobbalzati sui loro divani, precipitandosi su Twitter e facendo piovere critiche feroci.

Ecco alcuni commenti a caldo: “Sto sentendo dire che Arisa non ha una grande estensione vocale. Ok, scherziamo”; “Arisa non ha estensione?”; “Vabbè Loretta, un attimo, dire che Arisa non abbia estensione è una bella enormità”; “Arisa non ha le ottave? Siamo seri?”.

E ancora: “Arisa non ha una grande estensione” Loretta ma che stai a di?; “Aiuto l’invidia e il dente avvelenato della Goggi”; “Certo come no: Pausini e Arisa hanno un’estensione vocale superiore a Giorgia. Eh niente fa già ridere così…”; “Comunque mi devo ancora riprendere dalla ca**ata di Loretta “Arisa non ha una grande estensione vocale”. Boh. L’ha mai sentita cantare?”.