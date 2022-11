Il cantante vincitore del talent di Carlo Conti è pronto per un nuovo album, un tour e si propone per Sanremo

Il vincitore di Tale e Quale Show, Antonino Spadaccino, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato dell’esperienza nel programma di Carlo Conti, dei suoi esordi ad Amici e del suo futuro. Una chiacchierata a tutto tondo in cui si è confidato sulla sua sfera famigliare, oltre a rivelare se dopo il trionfo nel talent di Rai Uno Maria De Filippi lo ha contattato.

L’artista ha ricevuto molti complimenti per le sue performance, da Giorgia a Emma. Anche il cantante degli Spandau Ballet, Tom Walker, si è congratulato con lui. Ma la curiosità più grande è quella di sapere se ha sentito Maria De Filippi, che lo ha scoperto nel 2004 quando lo scelse per il programma Amici

“So che Maria mi ha fatto un grande in bocca al lupo ad Amici. Nel 2016 sono tornato li a promuovere il mio album ed è stato come tornare a casa. Amici mi ha cambiato la vita e mi sento fortunato per quel percorso. Poi bisognerebbe restituire più che continuare a chiedere.”

Una replica da applausi, con Spadaccino che ha sottolineato come nella vita non bisogna sempre aspettarsi qualcosa dagli altri – a maggior ragione se quegli altri già si sono spesi per noi -, bensì mostrare riconoscenza.

Antonino Spadaccino: “Non ho mai avuto un piano b”

Antonino ha calcato il palco di Tale e Quale Show per la prima volta quest’anno dopo che è stato corteggiato da Conti per molto tempo. Tuttavia, per impegni e incastri non riusciti, solo nel 2022 è sbarcato nel programma. E lo ha fatto lasciando il segno, con imitazioni ‘folli’ come quella di Loredana Bertè per esaudire un desiderio di sua madre Rosa: “Negli ultimi tempi mia mamma ha avuto problemi di salute mentale. Una volta in un momento di lucidità mi dice: Anto devi fare cose folli, così me le posso ricordare” e ha mantenuto la promessa.

Nell’intervista ha raccontato di non aver mai avuto un piano B nella vita, e che fortunatamente è sempre riuscito a vivere della sua musica. Anche quando la sua popolarità si è affievolita non si è dato per vinto e ha partecipato a due festival canori, uno in Romania e uno in Turchia, vincendoli.

Il futuro lo vede radioso. Ha proposto alla Commissione di Sanremo tre pezzi, tra i quali uno scritto per lui da Cristiano Malgioglio e spera davvero tanto di essere scelto per poter calcare quel palco prestigioso. Il famoso paroliere ha sempre speso parole di ammirazione verso Spadaccino in queste settimane, arrivando anche a dire: “Negli ultimi 15 anni un ragazzo che canta così si merita un grande posto nella discografia italiana”. Infine saranno pronti a breve anche un nuovo album ed un tour.