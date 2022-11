Pioggia di congratulazioni e applausi per Antonino Spadaccino. Il cantante foggiano, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha trionfato nell’edizione 2022 di Tale e quale show, bissando la vittoria nel torneo dei campioni. Nel programma di Rai Uno è stato protagonista di una serie di esibizioni al limite della perfezione, mettendo d’accordo tutti, giurati e pubblico. Una superiorità schiacciante quella dell’artista pugliese, quasi da ‘fuori classifica’. Vestendo i panni di Marco Masini, Tom Walker, Fausto Leali, Rod Stewart, Loredana Bertè e Bruno Mars, ha messo in mostra tutto il suo talento e alla fine è inevitabilmente e giustamente salito sul gradino più alto del podio. Il giorno dopo il trionfo, tanti i big della musica e del mondo dello spettacolo che gli hanno scritto via social, ricoprendolo di complimenti.

“Straordinario”, ha chiosato l’amica Emma Marrone. Giorgia ha piazzato due emoticon, un cuore e le mani che mimano il gesto “null’altro da dire”. “Tu sei un faro di speranza, la tua stima è cosa preziosa per me. Grazie sempre”, la risposta calorosa di Antonino. Paolo Conticini ha digitato le emoticon degli appalusi, Valeria Marini un sentito “bravo”, Adua Del Vesco è stata ancor più dolce. “Straordinario, meriti tante cose belle, caro amico”, il pensiero dell’attrice siciliana. “La più bella vittoria per me è aver conosciuto te, che sei immenso . Ti voglio bene, Orso”, il commento zuccheroso di Gilles Rocca.

“Pazzesco”, l’eco di Alessia Ventura. “Quante emozioni tu”, la dedica dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro. “Sei emozione pura”, la chiosa di Elena Ballerini. Stefano Orlando ha piazzato una lunga serie di mani plaudenti al pari di Conticini. Patrizia Pellegrino gli ha scritto un convinto “bravissimo”. A ciò si sono aggiunte altre centinaia di commenti da parte di fan e telespettatori del talent show timonato da Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2022, il Torneo dei Campioni: classifica e ascolti record

Spadaccino, cantando la struggente “Ci vorrebbe il mare” di Marco Masini, ha mandato al tappeto la concorrenza e si è aggiudicato la vittoria finale. Nulla da fare per il resto del cast, composto da Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ed Elena Ballerini, i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Tale e Quale ha brillato sul fronte ascolti. Per il gran finale del Torneo su Rai Uno si sono sintonizzati ben 4.780.000 spettatori che hanno fatto schizzare lo share al 28.7%. Così la trasmissione ha battuto agevolmente il film proposto da Canale Cinque, Cado dalle nubi con protagonista Checco Zalone. Altra missione riuscita per il sempreverde Carlo Conti.