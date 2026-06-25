Tale e Quale Show, svelata la nuova giuria completa: chi sostituisce Panariello e Alessia Marcuzzi

La giuria di Tale e Quale Show 2026 è al completo: lo riferisce Affariitaliani che conferma la fuoriuscita dal programma di Rai 1 di Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Dunque il solo a restare rispetto allo scorso anno è Cristiano Malgioglio. A sostituire la conduttrice romana, che era subentrata nella trasmissione dopo l’abbandono di Loretta Goggi, l’come rivelato da Carlo Conti pochi giorni fa, ci sarà Elettra Miura Lamborghini. Sarebbe inoltre stato individuato anche chi prenderà il posto dello showman toscano: il varietà prodotto da Endemol avrebbe ingaggiato un altro comico, ossia Alessandro Siani. Il nome dell’attore napoletano era già circolato di recente e ora Affariitaliani lo conferma.

Tale e Quale Show 2026, definita la giuria: arrivano Elettra Lamborghini e Alessandro Siani

Ai nastri di partenza della stagione 2026, la giuria, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe essere così composta: Cristiano Malgioglio, Elettra Miura Lamborghini e Alessandro Siani. A questo terzetto si aggiungerà anche nella prossima edizione un giudice a rotazione che cambierà di puntata in puntata. A dirigere il traffico ci sarà naturalmente Carlo Conti.

Altra novità importante riguardante Tale e Quale Show è il giorno di messa in onda. Per anni il talent ha presidiato il venerdì sera di Rai 1. Da settembre si dovrebbe spostare al mercoledì. Sempre ammesso che la dirigenza della tv di Stato confermi il cambio di collocazione, sarà curioso capire se la trasmissione beneficerà del nuovo posto in palinsesto oppure se subirà contraccolpi sul fronte ascolti tv e share.

Per quanto concerne il cast dei vip che saranno arruolati per la competizione, al momento non è ancora trapelato alcun nome. Il programma è assai ambito dai famosi in cerca di rilancio e da coloro che cercano di spiccare il volo nel mondo dello spettacolo. Non resta che attendere l’annuncio di Conti, che solitamente dirama l’intero cast sui suoi profili social in piena estate. Quindi non dovrebbe mancare molto.

Il caso Cirilli

C’è infine il caso di Gabriele Cirilli che è stato protagonista nelle ultime edizioni come concorrente sui generis: il comico, pochi giorni fa, ha dichiarato ai microfoni dell’ANSA di non aver ancora sentito nessuno della produzione. Non è quindi certo che quest’anno farà parte dei giochi.