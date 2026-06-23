Tale e Quale Show, Carlo Conti annuncia la nuova giudice: chi lascia e chi entra

Indiscrezioni confermate, la giuria di Tale e Quale Show cambia volto in vista della prossima stagione che aprirà i battenti poco dopo la metà di settembre: Carlo Conti, nelle scorse ore, ha ufficializzato il nome di una nuova giudice, ossia Elettra Miura Lamborghini. Qualche giorno fa l’AdnKronos aveva fatto il nome dell’ereditiera, rivelando che molto probabilmente sarebbe stata arruolata dal popolare talent show di Rai 1. Ora è arrivata la conferma da parte del conduttore toscano.

Tale e Quale Show, il punto sulla giuria: ufficializzata Elettra Miura Lamborghini

Sicuramente in giuria il pubblico troverà Cristiano Malgioglio e, appunto, la new entry Lamborghini. Conti ha dato la notizia del suo ingresso nel programma durante le registrazioni di Tim Summer Hits. Proprio approfittando della presenza sul palco della cantante, ha fatto sapere che andrà ad affiancare il paroliere. Non ha però rivelato chi andrà a sostituire: se Alessia Marcuzzi o Giorgio Panariello. Quest’ultimo quasi sicuramente non farà più parte del cast fisso di Tale e Quale. E anche la ‘Pinella’ non dovrebbe più essere uno dei volti del progetto. Molto probabile che Lamborghini vada ad occupare il posto della conduttrice romana e che successivamente venga scelto un sostituto per il comico toscano. Sembrerebbe che in pole position ci sia Alessandro Siani.

Gabriele Cirilli non è ancora stato chiamato da Tale e Quale

Un altro personaggio legato da anni alla trasmissione è in forte dubbio: si tratta di Gabriele Cirilli che, nelle scorse ore, ai microfoni dell’Ansa, ha riferito che per ora non è stato contattato né per il ruolo di giurato né per quello di concorrente a Tale e Quale Show. Dunque la sua presenza resta per il momento un’incognita.

Tra l’altro Cirilli ha commentato il cambio di collocazione del talent che, dopo anni di messa in onda al venerdì sera, sarà piazzato al mercoledì. Data di inizio prevista per il 23 settembre. Secondo l’attore, questo cambiamento non impatterà in modo negativo sugli ascolti. Per corroborare la sua tesi, ha citato altri esempi di programma ‘forti’ che hanno subito spostamenti, come Zelig, sottolineando che hanno comunque ottenuto ottimi risultati.

Cirilli ha anche rilasciato esternazioni sulla scelta della Rai di affidare Sanremo 2027 a Stefano De Martino: “Secondo me, lui è la nuova generazione. È bravo perché sa fare tutto: canta, balla, recita, presenta. Ha un’immagine molto forte, è bello come il sole”. In più, provenendo dalla danza, ha un’impostazione rigorosa che è fondamentale in questo lavoro: serve disciplina e lui ha tanto talento”, ha concluso.