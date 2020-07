Tale e quale show 2020, tra i nuovi provinati anche un attore famoso

Manca poco più di un mese all’inizio di una nuova stagione del popolare programma di Rai 1 ‘Tale e Quale Show‘, che riaprirà i battenti il 18 settembre. In questi ultimi giorni si susseguono i rumors circa i nomi dei provinati e di chi invece sarebbe stato già confermato nel cast. Tra le ultime indiscrezioni rilanciate dal sito ‘TvBlog’ c’è anche quella della presenza nel cast dell’attore Luca Ward. Il doppiatore (conosciuto ai più anche per aver dato la voce a Russel Crowe nella pellicola cinematografica de ‘Il Gladiatore‘) ha già partecipato ad un altro reality show, cioè quello de L’Isola dei Famosi. La permanenza in Honduras come naufragò però durò molto poco. Infatti, Ward fu costretto a rientrare in Italia anzitempo. Un infortunio alla colonna vertebrale gli ha impedito di proseguire il gioco in sicurezza. A distanza di anni, Luca sembra quindi voler tornare in video e mettersi nuovamente in gioco. Di lui si sa già che ha una bella voce, ma riuscirà a convincere con la sua ugola i giudici ed il pubblico del programma di Carlo Conte?

I nuovi provinati di Tale e Quale Show

Sempre dalle pagine della testata online TvBlog si apprende che tra i provinati c’è anche Deborah Caprioglio ( ex naufraga de L’isola dei Famosi e protagonista al fianco di Fabrizio Frizzi della fiction Rai ‘Non lasciamoci più’). Oltre all’attrice veneta anche Francesca Alotta (vincitrice della sezione nuove proposte al Festival di Sanremo 1992), la showgirl Juliana Moreira (conduttrice di Paperissima Sprint). Per la gioia di molte telespettatrici le indiscrezioni parlano anche dell’ex naufrago Sergio Muniz. Il modello ha dimostrato grande abilità nel canto nel 2009 con il singolo ‘La Mar’. Nel 2016 la collaborazione con i Terapia band, quindi la partecipazione nel cast del musical ‘Mamma mia’.

Carolina Rey nel cast?

Tra i provini che secondo TvBlog dovrebbero essere andati in maniera positiva c’è anche quello di Carolina Rey. L’attrice è conosciuta dal grande pubblico televisivo anche per aver recitato nella serie tv targata Rai 1 ‘Un medico in famiglia‘. La Rey è attualmente in video come inviata del programma di intrattenimento ‘Cè tempo per’, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. La partecipazione dell’attrice a Tale e Quale show sembra invece essere una certezza per il sito ‘Giornalettismo’, che recentemente ha titolato: “Carlo Conti sceglie Carolina Rey“.