Tale e Quale Show 2020, 5 nuovi provintati: chi sono, il cast si allarga

Tale e Quale Show scalda i motori per la prossima edizione che inizierà a settembre. La data precisa di partenza è il giorno 18, in prima serata su Rai Uno. Intanto continuano a essere provinati i futuri concorrenti che andranno a formare il cast del programma che ritroverà alla guida l’apprezzato Carlo Conti. E chi ci sarà? Come rende noto TvBlog, nelle scorse ore sono stati intercettati 5 volti noti in casa Rai. Volti che avrebbero sostenuto il provino per entrare a far parte della squadra della nuova stagione dello show. Trattasi dell’imitatrice Francesca Manzini (quest’anno ha anche condotto per una settimana Striscia la Notizia assieme a Gerry Scotti), l’inviata de La Vita in Diretta Veronica Gatto, la comica Debora Villa, l’attore e conduttore Michele Ginestra e la conduttrice Carolina Rey. Nomi che vanno ad aggiungersi ad altri, trapelati nei giorni scorsi. Da quel che risulta sono stati vagliati di recente anche Francesca Testasecca, Stefano Sala, Roberta Morise e Pago, al secolo Pacifico Settembre.

Tale e Quale Show 2020, cast e giuria

Fino ad ora, oltre alle indiscrezioni relative ai provini, non c’è alcunché di sicuro sul cast (si attende l’ufficializzazione dei concorrenti da parte della Rai). Discorso differente per la giuria che è stata riconfermata a pieni voti dalla scorsa stagione. Dunque nel programma prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol Shine Italy, ritroveremo Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Si ricorda che a settembre ripartirà un altro storico show con concorrenti ‘vip’ su Rai Uno, vale a dire Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. La trasmissione doveva andare in onda, come di consueto, in primavera. L’emergenza sanitaria dettata dal coronavirus ha però bloccato tutto facendo slittare lo show a fine estate.

Tale e Quale 2020, Pago nel cast: parla l’ex moglie Miriana Trevisan

Dopo essere stato protagonista di due reality, Pago dovrebbe tornare in tv a Tale e Quale Show, cioè nel suo ‘habitat naturale’, la musica. A spiegarlo è stata la sua ex moglie Miriana Trevisan, con la quale è in ottimi rapporti. La showgirl, in una recente intervista, ha confermato che il cantante dovrebbe prendere parte in qualità di concorrente alla trasmissione.