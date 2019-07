Tale e quale show Nip confermato, condurrà Carlo Conti: tutti i dettagli

Tale e quale show avrà una versione Nip: confermato Carlo Conti alla conduzione

Il successo del format Tale e quale show pare abbia spinto la Rai a valutare l’idea di una versione Nip dello show. A confermalo, pochi minuti fa, è stato in esclusiva il sito di Blogo. A condurre, stando alle ultime indiscrezioni, sarà sempre Carlo Conti. Di Tale e quale Nip, in realtà, si vociferava già da tempo, ma si è dovuto aspettare fino ad oggi per avere la conferma. La versione rivisitata del programma, come è facile intuire, vedrà gareggiare tra di loro concorrenti sconosciuti al pubblico del piccolo schermo, persone non famose insomma, e si chiamerà Tali e Quali.

Tale e quale show Nip: quando andrà in onda

Tali e quali, come riportato da tvblog.it, andrà in onda nella prossima stagione televisiva, una volta terminata l’edizione 2019 di Tale e quale Show. La nuova trasmissione condotta da Carlo Conti verrà trasmesso – ovviamente – sempre dalla Rai. Una volta andata in onda l’ultima puntata di Tale e quale show 2019, programmata per l’8 novembre 2019, e dopo la partita della nazionale di calcio in onda il venerdì successivo, Tali e quali, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe fare il suo debutto su Rai 1 venerdì 22 novembre.

Tale e quale show: i Vip che parteciperanno alla prossima edizione

In attesa della versione Nip, in queste settimane numerose indiscrezioni sono emerse sul cast della prossima edizione di Tale e quale show. Si è parlato della possibile partecipazione di Francesco Monte, ma tanti altri sono stati i nomi interessanti trapelati. È stato scritto, per esempio, del probabile arrivo in trasmissione di Eva Grimaldi, di Gigi e Ross (i conduttori di Made in Sud) ed anche di Jessica Morlacchi e Davide De Marinis. La partecipazione di Francesco Pannofino, invece, sarebbe quasi certa, mentre lo è meno quella di Debora Caprioglio e Rita Rusic.