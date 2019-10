Tale e Quale Show, anche Flora Canto contro la giuria: il post

Tale e Quale Show, anche Flora Canto contro la giuria. Il suo post arriva dopo quello durissimo del fidanzato di Lidia Schillaci

Si accende la polemica attorno alla giuria di Tale e Quale Show, il talent del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ad innescare la miccia, l’esibizione di Lidia Schillaci durante la puntata andata in onda ieri 25 ottobre. Sulla questione si è pronunciata anche Flora Canto, ex concorrente del programma che non ha avuto accesso al Torneo dei campioni. Ma riavvolgiamo rapidamente il nastro: Lidia, poche ore fa, ha vestito i panni di Mia Martini venendo bocciata in blocco dai giurati. Una situazione che ha causato i malumori sia dei telespettatori, che sui social hanno espresso il loro dissenso, sia del fidanzato della Schillacci, che ha avuto un duro sfogo. A questo, si sono aggiunte le parole di Flora.

Flora Canto sulla giuria di Tale e Quale Show: “Due rette parallele, non ci incontreremo mai”

A fine esibizione, Lidia ha pubblicato su Instagram un messaggio di omaggio a Mia Martini. Messaggio in cui ha espresso la grande emozione provata nell’interpretarla e in cui ha chiesto ai fan che cosa ne pensassero della sua performance. A rispondere c’è stata anche Flora Canto che non ha risparmiato parole non proprio dolci per la giuria: “Come ti dicevo sempre a fine serata… e come ti dico anche stasera… Io e la classifica dei giudici: due rette parallele! Non ci incontreremo mai. Tu e Jessica (Morlacchi, ndr) fortissime, ma anche questo te lo dicevo ogni sera.” Ancor più duro l’affondo del fidanzato della Schillaci, Luca Favilla. Il giovane ha preso di mira addirittura l’intero programma.

Luca Favilla difende Lidia Schillaci e attacca lo show e la giuria: “Chissà perché dopo la prima puntata è sempre stata buttata giù in qualche modo”

“Imbarazzante il modo in cui i giudici cercano di descrivere in modo più che superficiale il modo di cantare e l’impegno messo nel provare ad imitare un pilastro della musica italiana…chissà perché…”, ha esordito Luca Favilla nel suo lungo sfogo su Instagram: “Chissà perché non gli è stata affidata una cantante più affine a lei… chissà perché dopo la prima puntata è sempre stata buttata giù in qualche modo. Il ciuffo fuori posto, la scarpa troppo stretta, la voce non somigliante…chissà perché…eh… care agenzie di talent…aprite gli occhi“. La presa di posizione di Favilla, alla luce dell’attacco tutt’altro che velato nei confronti della trasmissione, farà sicuramente discutere.