A dieci anni dal suo esordio Tale e Quale Show si conferma uno dei programmi più seguiti e amati di Rai Uno. L’ultima puntata della dodicesima edizione ha fatto il botto, raggiungendo 4.780.000 telespettatori col 28.73% di share. Numeri decisamente importanti che hanno spinto Carlo Conti ad iniziare a pensare al prossimo anno. Il format è infatti confermato nell’autunno 2023.

Stando a quanto spifferato da CinguettaRai, account Twitter molto vicino all’azienda di Stato, il noto conduttore toscano avrebbe già puntato ben cinque concorrenti: due provenienti dal Grande Fratello Vip e tre da Amici di Maria De Filippi.

Dunque squadra che vince non si cambia e dopo le buone performance di questi ultimi anni – basta menzionare tra i tanti Pierpaolo Pretelli, Antonino Spadaccino, Andrea Dianetti, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando – Carlo Conti avrebbe deciso di pescare ancora una volta dal reality show e talent show di Canale 5.

Nello specifico pare che siano in lizza per prendere parte a Tale e Quale Show 2023 Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi, tra le protagoniste della settima edizione del GF Vip. In realtà la Prati era già in pole position quest’anno ma poi ha preferito entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Alla corte di Carlo Conti Pamela Prati, come l’amica e collega Valeria Marini, riuscirebbe a mettere in mostra le sue doti da showgirl, finite in secondo piano negli ultimi anni a causa dello scandalo Mark Caltagirone.

Elenoire Ferruzzi, al contrario, attirerebbe di sicuro l’attenzione del pubblico, curioso di vedere l’ex gieffina senza ciglia e maxi unghie e alla prova con nuove ed inedite trasformazioni.

Da Amici di Maria De Filippi dovrebbero invece arrivare: Giordana Angi, Alberto Urso e Loredana Errore. Tre bravi cantanti che mancano dalla televisione da un po’ di tempo e che potrebbero riscattarsi a Tale e Quale Show proprio come accaduto di recente ad Antonino Spadaccino.

Per quanto riguarda la giuria non dovrebbero esserci grossi cambiamenti: a giudicare le performance dovrebbero restare Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

In attesa della nuova edizione Tale e Quale Show tornerà in onda con due puntate speciali: una a dicembre, interamente dedicata al Natale, e un’altra a gennaio con partecipanti non famosi.