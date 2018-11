Tale e quale show, anticipazioni: torna Gabriele Cirilli nei panni di giurato

Tale e quale show, anticipazioni puntata 2 novembre 2018: Gabriele Cirilli sarà il quarto giurato

Un grande e apprezzatissimo ritorno caratterizzerà la prossima puntata di Tale e quale show. Venerdì 2 novembre 2018 tornerà in trasmissione Gabriele Cirilli. Stando a quanto riportato in anteprima da Blogo, il comico vestirà i panni del quarto giurato. Accanto a Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi avrà il compito di giudicare i concorrenti in gara. Per Cirilli, questa, non sarà la sua prima volta. In passato, come molti ricorderanno, Gabriele venne chiamato a ricoprire il ruolo di giurato accanto a Panariello a Salemme. Come in questa edizione, però, anche allora la sua permanenza fu temporanea. La sua partecipazione, infatti, durò poco (poiché era entrato in scena in sostituzione di Loretta Goggi, costretta ad assentarsi per qualche puntata a seguito di un grave lutto).

Tale e quale show, successo di ascolti per il programma: Gabriele Cirilli prossimo ospite

Gabriele Cirilli che domani sera, quasi sicuramente, promuoverà a Tale e quale show il suo spettacolo teatrale, non poteva scegliere vetrina migliore per farsi pubblicità. Il programma di Carlo Conti, infatti, da diverso tempo non fa altro che collezionare vittorie in termini di ascolti. La trasmissione ha persino battuto su Solo 2, celebre fiction Mediaset che vede protagonista l’amatissimo Marco Bocci. Venerdì 19 ottobre, per esempio, ha raggiunto uno share pari a circa il 22,2% (raggiungendo circa 4.527.000 telespettatori contro i 2.218.000 di Canale 5).

Tale e quale show, quando va in onda la replica? Ecco dove, quando e come rivedere la puntata

Chi non avrà modo di seguire Tale e quale show domani sera potrà recuperare la puntata lunedì sera su Rai Premium a partire dalle ore 21.20. Tutti gli altri, in fine, potranno comunque connettersi quando e come vogliono al sito della Rai (Rai Replay) dove, come avviene con tanti altri programmi, grazie allo streaming online potranno usufruire di tutti i contenuti della rete caricati sul web.