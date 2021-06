Tale e Quale, 23 provinati: tutti i nomi (ex Gf, Amici, Miss Italia e comici)

By

Tutti i profili che sono stati provinati per lo show di Carlo Conti

Tale e Quale Show scalda i motori. Carlo Conti e il suo staff sono al lavoro per confezionare il cast della prossima edizione, che partirà tra circa tre mesi. Sono già diversi i personaggi che hanno sostenuto il provino. Differenti le figure al vaglio: c’è chi proviene dal mondo dei reality, chi da quello della musica, chi da quello cinema e delle fiction e chi da quello comico. Di seguito, come riportato da Tv Blog, l’elenco completo dei personaggi che sono pronti a partecipare alla gara e che sono già stati contattati dalla trasmissione (naturalmente, alla fine, non tutti i provinati entreranno nel cast definitivo).

Gli ultimi ad aver sostenuto il provino sono:

Federica Nargi (ex velina e compagna di vita di Alessandro Matri)

Francesca Alotta (vincitrice di Sanremo giovani 1992 con il brano cantato insieme ad Aleandro Baldi “Non amarmi”)

Elena Ballerini (conduttrice, cantante ed inviata di Mezzogiorno in famiglia)

Francesca Testasecca (ex Miss Italia ed ex concorrente dell’edizione numero nove di Ballando con le stelle)

Melita Toniolo (showgirl)

Juliana Moreira (showgirl e conduttrice)

Massimo Bagnato (comico)

Prima di loro sono stati sentite altre figure noto del mondo dello spettacolo:

Stefano Masciarelli (comico)

Moreno (cantante ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi)

Peppe Quintale (comico)

Patrizio Oliva (ex pugile napoletano)

Alex Belli (attore di fiction ed ex concorrente di diversi reality)

Aba (cantante)

Alba Parietti (conduttrice, showgirl ed opinionista)

Roberta Morise (showgirl e conduttrice, ex fidanzata di Carlo Conti),

Sandro Giacobbe (cantante)

Marco Bazzoni, in arte Baz (comico)

Gabriella Ferrone (cantante)

Ciro Priello (comico dei The Jackal)

Inoltre sono stati provinati cinque personaggi freschi dell’esperienza al Grande Fratello Vip 5, vale a dire:

Stefania Orlando (conduttrice)

Pierpaolo Petrelli (ex velino e modello)

Guenda Goria (attrice e pianista, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria)

Maria Teresa Ruta (giornalista e conduttrice)

Tra gli ex gieffini, sembra certo che Stefania Orlando farà parte del cast. Per gli altri sarà invece più dura superare le selezioni. In totale, quindi, sono 22 i profili – di cui si ha certezza – che sono stati provinati.