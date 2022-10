By

Rivincita per Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli mentre Valentina Persia ha conquistato tutti nei panni di Clementino

La coppia Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli e Valentina Persia hanno vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2022. La serata si è infatti conclusa con un ex aequo al primo posto della classifica. I due comici, spesso agli ultimi posti per le loro performance sempre sopra le righe ma mai noiosi e banali, si sono presi la loro rivincita indossando i panni di Stanlio e Ollio.

Sono stati i più votati da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Ubaldo Pantani/Mario Giordano. Loretta Goggi ha dato loro il secondo posto mentre al primo ha piazzato Gilles Rocca/Dargen D’Amico che nelle classifica finale non è andato però oltre il quarto posto. Valentina Persia è riuscita a trionfare grazie soprattutto al voto degli altri concorrenti: è stata praticamente votata in massa.

Il pubblico ha continuato invece a premiare i soliti tre concorrenti: un punto social è andato ad Antonino/Fausto Leali, tre a Rosalinda Cannavò/Dua Lipa mentre cinque ad Andrea Dianetti/Claudio Baglioni.

Terza puntata Tale e Quale Show 2022: chi ha vinto, la classifica completa

Di seguito la classifica completa della terza puntata di Tale e Quale Show 2022 (somma del voto della giuria, del voto social e dei 5 punti che ogni partecipante assegna ad un collega) con due ex aequo al primo e nono posto:

1. Francesco Paolantoni & Gabriele Cirilli – Stanlio & Ollio

Valentina Persia – Clementino

3. Elena Ballerini – Celine Dion

4. Gilles Rocca – Dargen D’Amico

5. Antonino – Fausto Leali

6. Andrea Dianetti – Claudio Baglioni

7. Claudio Lauretta – Zucchero

8. Alessandra Mussolini – Lady Gaga

9. Samira Lui – Gaia

Rosalinda Cannavò – Dua Lipa

11. Valeria Marini – Patty Pravo

Le esibizioni della quarta puntata di Tale e Quale Show 2022

Ecco chi dovranno imitare gli undici concorrenti in gara nella quarta puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 21 ottobre, come sempre alle 21,30 circa:

Gilles Rocca – Jon Bon Jovi

Andrea Dianetti – Achille Lauro

Rosalinda Cannavò – Francesca Michielin

Francesco Paolantoni & Gabriele Cirilli – Rocco Hunt & Elettra Lamborghini

Alessandra Mussolini – Milva

Antonino – Rod Stewart

Valeria Marini – Shakira

Samira Lui – Jennifer Lopez

Claudio Lauretta – Renato Zero

Valentina Persia – Gabriella Ferri

Elena Ballerini – Arisa