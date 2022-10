Padre senegalese, madre friulana, terza classificata a Miss Italia 2017, Samira Lui è tra le giovani promesse del piccolo schermo. Segni particolari? Sensualità, fascino e sorriso grande. Dopo una carriera da modella è diventata Professoressa a L’Eredità per poi approdare nel cast di Tale e Quale Show 2022. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel la ragazza ha svelato alcuni retroscena della sua vita privata.

Samira Lui ha, ad esempio, ammesso di non avere più rapporti con il padre, che è andato via di casa quando la showgirl era molto piccola. La giovane è cresciuta a Udine con la madre Doretta, che ha fatto tanti sacrifici per mantenerla. Samira ha cercato di aiutarla fin da adolescente: a 14 anni ha iniziato a lavorare come modella e hostess di eventi locali per poi approdare in televisione.

La madre ha sempre assecondato la sua voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo ma allo stesso tempo l’ha invitata a non mollare gli studi. Samira Lui ha un diploma da geometra e successivamente si è iscritta alla facoltà di lingue e letterature straniere anche se non si è ancora laureata perché sono arrivati i primi ingaggi televisivi.

Chi è il fidanzato di Samira Lui

Samira Lui è fidanzata da quattro anni con un ragazzo napoletano, Luigi Punzo. I due si sono conosciuti a Formentera grazie ad alcuni amici in comune. Sull’isola spagnola lavora Luigi che da dodici anni si occupa del divertimento dei Vip che vengono in vacanza qui organizzando per loro aperitivi, cene, passatempi e mini-crociere sullo yacht.

Luigi, di professione luxury concierge con sporadiche apparizioni nel mondo della moda tanto da aver realizzato anche un servizio fotografico wedding con la Lui, piace molto anche alla mamma di Samira, che ha subito voluto conoscere il genero. Dopo aver capito le intenzioni serie di Punzo si è tranquillizzata e ha benedetto la coppia.

Per il momento Samira Lui, che ha solo 24 anni, è molto concentrata sulla sua carriera ma in futuro, come tante ragazze, sogna matrimonio e figli.