Antonino Spadaccino ha vinto anche la seconda puntata dell’edizione 2022 di Tale e Quale Show. Un ritorno in grande stile per l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, che mancava sul piccolo schermo da qualche tempo. Più precisamente dal 2016, quando ha partecipato come concorrente al programma di Real Time Bake Off Italia Celebrity Edition.

Dopo l’ottima imitazione di Marco Masini, Antonino, tra i migliori amici di Emma Marrone, ha indossato i panni di Tom Walker, amato cantautore e musicista inglese, conosciuto ai più per la hit radiofonica Leave a light on. Una performance che ha emozionato davvero tutti, giurati e pubblico in studio e a casa.

Antonino Spadaccino è stato il più votato tra i giurati della trasmissione – Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e l’ospite/imitatrice Barbara Foria travestita da Serena Bortone – e dal pubblico. Ha ottenuto infatti un punto in più grazie alla classifica social. Tre per Rosalinda Cannavò che si è calata nella parte di Elodie, cinque per Andrea Dianetti alias Gianni Morandi.

Seconda puntata Tale e Quale Show 2022: chi ha vinto, la classifica completa

Di seguito la classifica completa della seconda puntata di Tale e Quale Show 2022 (somma del voto della giuria, del voto social e dei 5 punti che ogni partecipante assegna ad un collega):

1. Antonino – Tom Walker

2. Andrea Dianetti – Gianni Morandi

3. Claudio Lauretta – Pino Daniele

4. Elena Ballerini – Antonella Ruggero

5. Gilles Rocca – Tiziano Ferro

6. Alessandra Mussolini – Loredana Bertè

7. Samira Lui – Rihanna

8. Rosalinda Cannavò – Elodie

9. Valentina Persia – Giusy Ferreri

10. Valeria Marini – Cher

11. Francesco Paolantoni & Gabriele Cirilli – Rupaul & Elton John

Le esibizioni della terza puntata di Tale e Quale Show 2022

Ecco chi dovranno imitare gli undici concorrenti in gara nella seconda puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 14 ottobre, come sempre alle 21,30 circa:

Valentina Persia – Clementino

Alessandra Mussolini – Lady Gaga

Claudio Lauretta – Zucchero

Samira Lui – Gaia

Elena Ballerini – Celine Dion

Francesco Paolantoni & Gabriele Cirilli – Stanlio e Ollio

Andrea Dianetti – Claudio Baglioni

Valeria Marini – Patty Pravo

Gilles Rocca – Dargen D’Amico

Rosalinda Cannavò – Dua Lipa

Antonino Spadaccino – Fausto Leali