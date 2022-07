Tale e Quale Show 2022: ex del GF Vip scartata, il punto sui concorrenti

Il popolare programma di Carlo Conti tornerà in onda su Rai Uno a settembre: in giuria ritroveremo Loretta Goggi, Panariello e Malgioglio

Confermato nella prossima stagione televisiva di Rai Uno Tale e Quale Show. Sono passati ormai dieci anni dalla prima puntata ma il programma di Carlo Conti sembra non annoiare mai. La nuova edizione ripartirà a settembre – per ora non è stata ancora stabilita una data d’inizio precisa – e in giuria ritroveremo Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

In questo periodo Conti e tutto il suo team è alle prese con i provini degli aspiranti concorrenti. Tante le indiscrezioni trapelate fino ad oggi: alcune azzeccate, altre infondate. Nelle ultime settimane si è parlato con una certa insistenza della presenza nel cast di Patrizia Pellegrino, reduce dalla fugace esperienza al Grande Fratello Vip 6. Purtroppo la bionda attrice non ha superato i casting: è stata la diretta interessata ad annunciarlo su Instagram.

L’ex gieffina ha ammesso di essere piuttosto provata da questa bocciatura e di essere psicologicamente a pezzi ma di non voler demordere. Patrizia Pellegrino ha assicurato che l’anno prossimo si presenterà di nuovo alle selezioni di Tale e Quale Show perché è un format che le piace molto. La 59enne si è detta inoltre contenta della partecipazione delle sorelle Selassié.

Clarissa, Jessica e Lulù sono tra le prime concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show 2022. Gareggeranno insieme, come accaduto l’anno scorso con i Gemelli di Guidonia, che hanno regalato performance memorabili che li hanno portati dritti dritti alla vittoria. Succederà anche alle principessine?

Al momento non è chiaro chi saranno gli altri partecipanti della trasmissione di Carlo Conti: il cast ufficiale sarà svelato solo ad agosto, come di consueto. I nomi in lizza sono però tanti: Marco Morandi, figlio del più famoso Gianni, Manila Nazzaro, Alessandra Pierelli (ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Costantino Vitagliano), Ronn Moss (Ridge di Beautiful), Laura Chiatti.

Non dovrebbero invece esserci Alex Belli, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli. Quest’ultima ha confidato di aver rifiutato la proposta della Rai per dedicarsi un po’ a sé dopo l’intensa partecipazione al Grande Fratello Vip, durata ben sei mesi.