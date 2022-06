Katia Ricciarelli: “Tale e Quale e opinionista GF Vip? Perché ho detto no!”

Pausa dal piccolo schermo per Katia Ricciarelli. Dopo l’avventura alla sesta edizione del Grande Fratello Vip l’ex moglie di Pippo Baudo era contesa da diversi programmi per la prossima stagione televisiva. A cercare la cantante e attrice è stato prima Carlo Conti, che ha proposto alla 76enne di partecipare in qualità di concorrente al nuovo Tale e Quale Show. Poi è stata la volta di Alfonso Signorini che ha invece ipotizzato un ritorno al GF Vip per Katia, magari nelle vesti di opinionista.

Due proposte allettanti ed interessanti che però non hanno convinto fino in fondo Katia Ricciarelli. Come rivelato dalla diretta interessata in un’intervista al settimanale Mio, è stata l’ex gieffina a rifiutare tutte le ultime proposte di lavoro inerenti il mondo della tv. Katia ha spiegato che non vuole legarsi di nuovo a un format che va in onda per tanti mesi.

La Ricciarelli è stata reclusa nella Casa più spiata d’Italia per ben sei mesi e ora vuole semplicemente tornare alla sua quotidianità, al suo lavoro con la musica, alla sua vita di tutti i giorni. “Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”, ha dichiarato Katia.

La verità sul Grande Fratello Vip

E il ruolo di opinionista alla settima edizione del Grande Fratello Vip? A tal proposito Katia Ricciarelli ha precisato:

“Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo”

Katia Ricciarelli ha aggiunto che per lei il GF Vip è una parentesi ormai conclusa. Per l’artista fare la concorrente basta e avanza e non ha intenzione di farsi largo all’interno del reality show Mediaset in altre vesti. La musicista ha inoltre chiarito che è stata un’esperienza molto forte che ha lasciato il segno.

Tra l’altro non era la prima volta che Katia Ricciarelli si metteva alla prova con un format del genere. Nella sua lunga carriera anche una partecipazione a La Fattoria e di recente a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Poi l’avventura al Grande Fratello Vip dove Katia – un po’ come tutti i concorrenti – ha vissuto alti e bassi. Ora è tempo di riposarsi, ricaricare le pile nella vita di tutti i giorni, e poi ripartire più forti e coraggiosi di prima.