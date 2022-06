Katia Ricciarelli, pace con Jessica e Lulù Selassié? Il gesto inaspettato

By

Katia Ricciarelli sarebbe pronta a dimenticare il passato e soprattutto le litigate, gli scontri e le incomprensioni della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Di recente l’ex moglie di Pippo Baudo ha inaugurato su Instagram il suo nuovo account. Un modo per restare quotidianamente connessa con il suo pubblico dopo la fortunata esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

A colpire sono però le persone che Katia Ricciarelli ha deciso di seguire nelle ultime ore. Nella lista spiccano Lulù e Jessica Selassié. Sì, proprio le principessine etiope con le quali la cantante e attrice ha più volte battibeccato al GF Vip. Katia è diventata una follower delle due ragazze, travolte da una grossa popolarità in seguito all’avventura al reality show di Alfonso Signorini. Ci sarà presto una pace effettiva tra le tre?

Katia Ricciarelli non ha ancora messo “segui”, però, alla più piccola delle sorelle Selassié, Clarissa: lo farà a breve? Va segnalato, tra l’altro, che Jessica e Lucrezia ancora non seguono la 76enne: si attiveranno appena scopriranno questo piccolo grande gesto da parte dell’artista?

La cena con Nathaly Caldonazzo

In attesa di saperne di più Katia Ricciarelli si è concessa di recente una cena romana con Nathaly Caldonazzo, altra grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le due si sono spesso scontrate nel bunker di Cinecittà per poi cercare di chiarirsi e confrontarsi durante gli ultimi giorni di permanenza.

Un riavvicinamento che è poi di fatto avvenuto lontano dalle telecamere di Canale 5: oggi Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo sembrano molto affiatate e sintonia. È l’inizio di una nuova grande amicizia nel mondo dello spettacolo? Katia ha inoltre scelto di seguire su Instagram Soleil Sorge e Biagio D’Anelli.

Fuori Giucas Casella e Davide Silvestri

Per ora non segue Giucas Casella e Davide Silvestri, due amici al Grande Fratello Vip, ma è probabile che Katia Ricciarelli rimedierà al più presto. Anche perché l’ex gieffina è una delle poche che è stata invitata al matrimonio dell’ex attore di Vivere previsto per il mese di luglio.