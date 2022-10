Ecco come è andata a finire la trasmissione di Carlo Conti il 21 ottobre e quello che ci dovremmo aspettare per la prossima settimana

Si è da pochi minuti conclusa la quarta puntata di Tale e Quale Show 2022, lo show condotto su Rai Uno da Carlo Conti nel corso del quale alcuni vip si improvvisano imitatori. Si è trattato di una puntata frizzante, terminata finalmente ad un orario più che dignitoso del solito, visto e considerato che subito dopo il presentatore ha dovuto dare la linea allo speciale del TG1 sulla formazione del nuovo Governo.

Ecco, dunque, tutto quello che è successo, partendo dalla classifica finale e alle anticipazioni sulla puntata del 28 ottobre in programma fra sette giorni.

Quarta puntata Tale e Quale Show 2022: chi ha vinto, la classifica completa

Ecco l’ordine in cui si sono posizionati tutti i concorrenti di questa edizione dopo il giro di voti dei loro rispettivi colleghi e dai voti della giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Special guest della serata in veste di quarto giudice uno straordinario Tullio Solenghi nei panni di Giampiero Mughini. Per stilare la classifica è stato come sempre utile anche il voto social, che ha premiato (con il 17,14% dei voti) l’Achille Lauro di Andrea Dianetti, che ha guadagnato così 5 punti in più. Rosalinda Cannavò ha alla fine trionfato con un’ottima interpretazione di Nessun grado di separazione di Francesca Michielin.

Rosalina Cannavò – Francesca Michielin con 62 punti Elena Ballerini – Arisa con 58 punti Valentina Persia – Gabriella Ferri con 55 punti Andrea Dianetti – Achlle Lauro con 52 Gilles Rocca – Jon Bon Jovi con 50 punti Claudio Lauretta – Renato Zero con 49 punti Samira Lui – Jennifer Lopez con 42 punti Antonino – Rod Stewart con 39 punti Alessandra Mussolini – Milva con 36 punti Ex aequo Francesco Paolantoni/Gabriele Cirilli (Rocco Hunt e Elettra Lamborghini) e Valeria Marini (Shakira) con 30 punti

Qui sotto l’esibizione di Rosalinda Cannavò.

Nessun grado di separazione tra noi e Rosalinda ???? ​

Rivedi l’esibizione di Rosalinda Cannavò che interpreta Francesca Michielin qui ???? https://t.co/p6yCLy7HIS@14Cannavo #taleequaleshow pic.twitter.com/FOgbt1gnv0 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 21, 2022

Le esibizioni della quinta puntata di Tale e Quale Show 2022

A fine puntata, come di consueto, Carlo Conti ha rivelato tutto quello che andrà in scena fra una settimana esatta. Ecco le assegnazioni.