I Gemelli Di Guidonia hanno vinto la prima puntata dell’edizione 2021 di Tale e Quale Show. Carlo Conti ha deciso di inserire nel cast un terzetto in modo da realizzare anche performance di gruppo. E i tre comici, diventati popolari grazie a Fiorello, hanno subito convinto tutti nell’imitazione di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Un’imitazione pressoché perfetta, quella del tormentone estivo Mille, che è piaciuta pure al marito di Chiara Ferragni, che ha seguito il programma di Rai Uno con il figlio Leone (documentando ovviamente tutto sui social network con foto e video).

I Gemelli Di Guidonia sono piaciuti molto ai telespettatori e il voto social – altra novità di quest’anno di Tale e Quale Show – ha influito sulla vittoria finale. Al primo posto della classifica social proprio i tre comici, che hanno così ottenuto cinque punti in più. Tre punti per Pierpaolo Pretelli, arrivato secondo grazie ai social con la sua imitazione di Ricky Martin. Terza Stefania Orlando che nei panni di Lady Gaga ha ottenuto un punto in più.

Prima puntata Tale e Quale Show 2021: chi ha vinto, la classifica completa

Di seguito la classifica completa della prima puntata di Tale e Quale Show 2021 con un ex aequo al secondo posto (somma del voto della giuria, del voto social e dei 5 punti che ogni partecipante assegna ad un collega):

1. Gemelli Di Guidonia – Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro

2. Deborah Johnson – Donna Summer

Francesca Alotta – Emma Marrone

4. Dennis Fantina – Eros Ramazzotti

5. Stefania Orlando – Lady Gaga

6. Pierpaolo Pretelli – Ricky Martin

7. Ciro Priello – Stash dei The Kolors

8. Federica Nargi – Elettra Lamborghini

9. Simone Montedoro – Francesco De Gregori

10. Biagio Izzo – Caterina Valente

11. Alba Parietti – Loredana Bertè

Le esibizioni della seconda puntata di Tale e Quale Show 2021

Ecco chi dovranno imitare gli undici concorrenti in gara nella seconda puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 24 settembre, come sempre alle 21 circa:

Simone Montedoro – Franco Califano

Gemelli Di Guidonia – Bee Gees

Stefania Orlando – Donatella Rettore

Federica Nargi – Baby K

Alba Parietti – Damiano David dei Maneskin

Biagio Izzo – Nino D’Angelo

Francesca Alotta – Liza Minelli

Pierpaolo Pretelli – Sangiovanni

Deborah Johnson – Tina Turner

Dennis Fantina – Claudio Baglioni

Ciro Priello – Mika