Tale e Quale, Fedez commenta la sua imitazione: “La Rai mi vuole bene”

Tra i tanti telespettatori sintonizzati su Rai Uno per assistere alla prima puntata di Tale e Quale Show 2021 anche Fedez. Il cantante lombardo ha fatto di tutto per non perdersi la sua imitazione: i Gemelli Di Guidonia, tra i nuovi concorrenti della trasmissione, hanno infatti imitato il marito di Chiara Ferragni insieme a Orietta Berti e Achille Lauro. I tre hanno cantato il tormentone dell’estate appena trascorsa: Mille.

Come rivelato in numerose storie Instagram Fedez si è molto divertito con la sua imitazione dei Gemelli Di Guidonia a Tale e Quale Show. La performance è piaciuta molto pure a Leone, il primogenito dei Ferragnez, che ha guardato la trasmissione insieme ai suoi genitori. Sui social network il 32enne ha scritto:

“Comunque grazie per non avermi fatto i capelli bianchi. Io lo so che in fondo la Rai mi vuole bene”

Una chiara frecciatina alla querelle Fedez-Rai scoppiata dopo il Concerto del primo maggio in onda su Rai Tre. L’azienda di viale Mazzini ha deciso di portare il rapper in tribunale per aver diffuso illegalmente l’audio della telefonata sulla presunta censura e per diffamazione aggravata verso la società e una sua dipendente.

A causa di questa diatriba Fedez non ha potuto partecipare neppure ai Seat Music Awards dove il suo brano estivo è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione. A ritirare i premi al suo posto i colleghi e amici Orietta Berti e Achille Lauro: la prima ha ringraziato più volte l’ex giurato di X Factor per averla coinvolta in questo progetto.

Inizialmente Mille doveva essere cantata da Annalisa Scarrone ma dopo il Festival di Sanremo 2021 Fedez ha optato per Orietta Berti, che ha conosciuto dietro le quinte dell’Ariston. Il brano ha dato una vera e propria scossa alla carriera della Berti.

Successo per la performance dei Gemelli Di Guidonia

L’imitazione dei Gemelli Di Guidonia di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro a Tale e Quale Show ha messo d’accordo davvero tutti. Sia la giuria – composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti – sia il pubblico a casa. Sui social network si sono sprecati i commenti positivi in favore del trio, una delle novità del format di Carlo Conti giunto alla sua undicesima edizione.