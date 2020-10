Pago si è aggiudicato la vittoria della terza puntata di Tale e Quale Show 2020. L’artista sardo ha convinto giurati, pubblico e colleghi con l’esibizione di Fabrizio Moro (video più in basso). Un’imitazione non facile per l’ex fiamma di Serena Enardu, che inizialmente ha pure dimenticato le parole del brano. Portami via, canzone che il cantautore romano ha presentato al Festival di Sanremo nel 2017. L’ex concorrente di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip ha ricevuto commenti entusiastici sui social network. Nel corso della terza puntata della decima edizione del varietà di Rai Uno si sono distinti pure Barbara Cola e Virginio, rispettivamente nei panni di Adele e George Michael. Da non dimenticare poi Carolina Rey, che ha ballato e cantato dal vivo nei panni di Britney Spears.

Tale e Quale Show 2020: Pago sta lasciando il segno

Prima di Fabrizio Moro, Pago è stato molto apprezzato per le sue imitazioni di Francesco Gabbani e Gianni Morandi. Un percorso che sta lasciando il segno nella trasmissione di Carlo Conti. Un modo per Pacifico Settembre – questo il vero nome di Pago – per scrollarsi di dosso i gossip e le indiscrezioni dell’ultimo periodo. Non a caso il cantante ha pubblicamente annunciato che non parlerà più della sua vita privata e in particolare dell’ex fidanzata storica Serena Enardui

Video Pago imitazione Fabrizio Moro

#taleequaleshow ???? Pago ↔ Fabrizio Moro#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 2. Oktober 2020

Terza puntata Tale e Quale Show 2020: chi ha vinto, la classifica completa

Di seguito la classifica completa della terza puntata di Tale e Quale Show 2020:

1. Pago – Fabrizio Moro

2. Barbara Cola – Adele

3. Virginio – Adele

4. Francesco Paolantoni – Mino Reitano

5. Caroline Rey – Britney Spears

6. Giulia Sol – Elodie

7. Sergio Muniz – Maurizio Vandelli

8. Francesca Manzini – Giusy Ferreri

9. Carmen Russo – Raffaella Carrà

10. Luca Ward – Barry White

Le esibizioni della quarta puntata di Tale e Quale Show 2020

Ecco chi dovranno imitare i 10 cantanti in gara nella quarta puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 9 ottobre:

Francesca Manzini – Loredana Bertè

Carmen Russo – Sheila B. Devotion

Virginio – Giuliano Sangiorgi

Giulia Sol – Christina Aguilera

Francesco Paolantoni – Tom Jones

Luca Ward – Fred Buongusto

Pago – Tom Hadley

Carolina Rey – Malika Ayane

Sergio Muniz – Miguel Bosè

Barbara Cola – Mina