Barbara Cola si è aggiudicata la vittoria della seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. La cantante bolognese ha convinto giurati, pubblico e colleghi con l’esibizione di Tina Turner. Un’imitazione non facile ma l’artista 50enne è riuscita nell’intento e sui social network i commenti positivi e gli elogi si sono sprecati. Un bel rilancio dopo la performance non proprio brillante della scorsa settimana, quando Barbara si è calata nei panni di Iva Zanicchi e non è andata oltre il settimo posto. Nel corso della seconda puntata della decima edizione del varietà di Rai Uno si sono distinte pure Giulia Sol e Carolina Rey, rispettivamente nei panni di Whitney Houston e Arisa. Da non dimenticare poi Pago che, dopo il secondo posto della puntata d’esordio, ha messo tutti d’accordo con l’imitazione di Gianni Morandi.

Tale e Quale Show 2020: chi è la concorrente e cantante Barbara Cola

Barbara Cola, classe 1970, è una cantante e attrice italiana. Negli anni Novanta è stata la vocalist di Gianni Morandi e nel 1995 ha accompagnato l’artista sul palco del Fesitval di Sanremo per il celebre brano In amore. Nel 1997 Barbara è stata scelta dalla Disney per doppiare le parti cantate di Megara nel cartoon Hercules. Successivamente ha lavorato a lungo in teatro. Prima di approdare a Tale e Quale Show ha fatto parte del cast di Ora o mai più nel 2019.

Video Tina Turner imitazione Barbara Cola

#taleequaleshow ???? Barbara Cola ↔ Tina Turner#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 25. September 2020

Seconda puntata Tale e Quale Show 2020: chi ha vinto, la classifica completa

Di seguito la classifica completa della seconda puntata di Tale e Quale Show 2020, con ben due ex aequo:

1. Barbara Cola – Tina Turner

2. Giulia Sol – Whitney Houston

3. Carolina Rey – Arisa

4. Pago – Gianni Morandi

5. Virginio – Diodato

6. Francesca Manzini – Levante

Sergio Muniz – Enrique Iglesias

8. Francesco Paolantoni – Alan Sorrenti

Luca Ward – Luciano Ligabue

10. Carmen Russo – Sabrina Salerno

Le esibizioni della terza puntata di Tale e Quale 2020

Ecco chi dovranno imitare i 10 cantanti in gara nella terza puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 2 ottobre:

Virginio – George Michael

Sergio Muniz – Maurizio Vandelli

Francesca Manzini – Giusy Ferreri

Barbara Cola – Adele

Francesco Paolantoni – Mino Reitano

Carolina Rey – Britney Spears

Carmen Russo – Raffaella Carrà

Pago – Fabrizio Moro

Giulia Sol – Elodie

Luca Ward – Barry White