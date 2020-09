Virginio Simonelli si è aggiudicato la vittoria della prima puntata di Tale e Quale Show 2020. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi ha convinto giurati, pubblico e colleghi con l’esibizione di Justin Timberlake. Un’imitazione non facile ma l’artista fondano è riuscito nell’intento e sui social network i commenti positivi e gli elogi si sono sprecati. Per il 35enne un ritorno in grande stile in televisione dopo alcuni anni d’assenza. Archiviata la vittoria al talent show nel 2011 (dove ha battuto la favorita Annalisa Scarrone), Virginio ha preferito dedicarsi prevalentemente alla stesura di brani per altri colleghi. Tra i tanti: Laura Pausini, Raf, Lorenzo Fragola, Elisa, Francesca Michielin, Paola Iezzi. Nel corso della puntata d’esordio della decima edizione del varietà di Rai Uno si è distinto pure Pago, reduce dalle esperienze a Temptation Island e Grande Fratello Vip. L’ex marito di Miriana Trevisan nonché ex compagno di Serena Enardu ha deciso di mettersi in gioco per scrollarsi di dosso i gossip e pettegolezzi dell’ultimo anno. E Pacifico Settembre – vero nome di Pago – ha perso per un soffio. Si è piazzato al secondo posto con 52 punti grazie all’imitazione di Francesco Gabbani mentre Virginio ha ottenuto 55 punti.

Video Justin Timberlake imitazione Virgnio:

#taleequaleshow ???? Virginio ↔ Justin Timberlake#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 18. September 2020

Prima puntata Tale e Quale Show 2020: chi ha vinto, la classifica completa

Di seguito la classifica completa della prima puntata di Tale e Quale Show 2020, con un ex aequo al quinto posto:

1. Virginio – Justin Timberlake

2. Pago – Francesco Gabbani

3. Giulia Sol – Giorgia

4. Francesca Manzini – Noemi

5. Carolina Rey – Elettra Lamborghini

Luca Ward – Zucchero

7. Barbara Cola – Iva Zanicchi

8. Sergio Muniz – Mick Jagger

9. Carmen Russo – Stefania Rotolo

10. Francesco Paolantoni – James Brown

Le esibizioni della seconda puntata di Tale e Quale 2020

Ecco chi dovranno imitare i 10 cantanti in gara nella seconda puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 25 settembre:

Carolina Rey – Arisa

Pago – Gianni Morandi

Giulia Sol – Whitney Houston

Carmen Russo – Sabrina Salerno

Francesco Paolantoni – Alan Sorrenti

Luca Ward – Luciano Ligabue

Virginio – Diodato

Francesca Manzini – Levante

Barbara Cola – Tina Turner

Sergio Muniz – Enrique Iglesias