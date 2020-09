Pago è tornato in tv. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip il cantante è stato scelto da Carlo Conti per la decima edizione di Tale e Quale Show su Rai Uno. Una grande opportunità per il 49enne, che può far finalmente parlare per il suo talento canoro piuttosto che per le vicende di cuore. E così è stato nel corso della prima puntata della trasmissione: lontano dall’ex fidanzata Serena Enardu, Pacifico Settembre ha dato prova di grande bravura e determinazione. Pago ha indossato i panni di Francesco Gabbani e ha stupito tutti con una cover convincente di Viceversa, il brano che il collega di Carrara ha presentato al Festival di Sanremo 2020. A convincere meno il trucco: il giurato Giorgio Panariello ha notato una somiglianza più con Gomez della Famiglia Addams che con Gabbani. I commenti positivi su Twitter si sono sprecati. “Pago è stato abbastanza bravo, peccato per il trucco”, ha scritto qualcuno. “Sono piacevolmente sorpresa. Non me l’aspettavo. Bravo Pago”, ha sottolineato qualcun’altra. “Grande Pago, finalmente il palcoscenico che meriti”, ha aggiunto un’altra telespettatrice. Non è mancato da parte di un utente un riferimento alla Enardu e alla storia travaglia con Pacifico: “Pago senza Serena sta na bellezza”.

#taleequaleshow ???? Pago ↔ Francesco Gabbani#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 18. September 2020

Perché Pago partecipa a Tale e Quale Show di Rai Uno

Dopo le esperienze a Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip su Canale 5 Pago ha deciso di cambiare rotta. Basta gossip per l’ex marito di Miriana Trevisan. Pacifico Settembre vuole oggi mettere al centro della sua carriera il suo talento musicale. A supportarlo il padrone di casa Carlo Conti, che l’ha fortemente voluto per il suo spettacolo dopo i provini più che positivi. L’ultimo album di Pago – Nine Sense – risale al 2016. Quest’anno, dopo il GF Vip, ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo Vagabondo per amore.

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è finita

Oggi Pago e Serena Enardu non stanno insieme. La relazione tra i due è definitivamente finita dopo il ritorno di fiamma nel reality show di Alfonso Signorini. Pacifico Settembre è rientrato a Roma, dove vive il figlio di undici anni Nicola avuto dall’ex moglie Miriana Trevisan. Serena abita invece in Sardegna con Tommy, nato da un rapporto di gioventù.