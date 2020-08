Serena Enardu e Pago: fallito tentativo di riconciliazione, retroscena

Pago e Serena Enardu continuano a catalizzare l’attenzione del gossip di questa calda estate italiana. Ad occuparsi dei due gieffini è stato ancora una volta il settimanale Chi. Nella rubrica ‘Chicche di gossip’ (sull’ultimo numero in edicola) ha riportato del recente incontro tra il cantante e l’ex protagonista di Uomini e Donne. Dopo mesi di allontanamento, i due si sono rivisti a Cagliari, in Sardegna. Un pasto veloce e qualche chiacchiera, che però non hanno portato ad un riavvicinamento sentimentale della coppia. I fan della coppia devono quindi prendere atto che il tentativo di riconciliazione sembra al momento essere fallito. La loro love story ha attraversato molti alti e bassi. I due, infatti, avevano partecipato all’edizione 2019 del reality show dei sentimenti Temptation Island Vip. Durante il reality sono stati tanti i colpi di scena che hanno messo a dura prova la stabilità della coppia.

Lo sfogo di Serena Enardu

Dopo la rottura a Temptation Island ed un successivo riavvicinamento durante il Grande Fratello Vip, la coppia ha deciso di mettere nuovamente fine alla loro love story. Una rottura che non è stata per niente facile, almeno questo è quello che ha rivelato la Enardu in alcune recenti Instagram Stories. Serena ha anche fatto un mea culpa, ammettendo che talvolta si pretende un cambiamento da parte del partner, che però non corrisponde ad uno personale. Si resta fermi, uguali, ma alla ricerca di qualcosa di nuovo e diverso. La Enardu ha anche aggiunto che talvolta può capitare che non ci sia un reale impegno nel far crescere il rapporto amoroso, arrivando al punto di annoiarsi. Riflessioni sofferte, quelle dell’ex gieffina, che è poi giunta alla conclusione che la fine di un amore non arriva solo perché è diminuito l’amore, ma anche perché ci si scopre diversi.

La dedica di Pago per il figlio Nicola

Negli ultimi giorni Pago è tornato sui social con una splendida dedica per il figlio Nicola: “L’antidoto, la cura di ogni malattia“. Durante il lockdown i due hanno avuto modo di stare insieme. Ed è stato proprio nello stesso periodo che si è avuta notizia della rottura con Serena Enardu. Ci sono invece grandi novità per Pago da un punto di vista professionale. Carlo Conti ha scelto il cantante per la nuova edizione di Tale e Quale Show.