Tale e Quale Show 2020: nomi primi concorrenti, spunta Manuela Arcuri

Fervono i preparativi per la prossima edizione di Tale e Quale Show, come sempre in partenza a settembre su Rai Uno. Nonostante il Coronavirus, lo show di Carlo Conti è stato confermato e tornerà in autunno ogni venerdì sera. In questi mesi il conduttore è alle prese con i casting anche se al momento nessun nome ufficiale è stato confermato. Nelle ultime ore, grazie a Bubino Blog, è però trapelato il nome di Manuela Arcuri, Come fa sapere il blog, l’attrice ha risposto ad alcune domande su Instagram, annunciando il suo imminente ritorno in televisione. Dalle parole rilasciate dalla 43enne sembra proprio che stia lavorando sodo per arrivare preparata al varietà di Conti, dove oltre a mettere in luce le proprie doti recitative bisogna saper cantare e ballare.

Tale e Quale Show: le parole sospette di Manuela Arcuri

“Mi vedrete presto. Scomparire ogni tanto fa bene. Ho recuperato forze, mi sono dedicata a mio figlio. Nel frattempo studio canto e inglese”, ha fatto sapere Manuela Arcuri su Instagram. Dichiarazioni che sembrano proprio riferite a Tale e Quale Show: vedremo dunque l’attrice di Latina nel programma di successo di Carlo Conti? Per la nuova edizione, che sarà la decima, si parla da giorni anche di: Francesca Testasecca, ex Miss Italia, Stefano Sala, modello, Roberta Morise, conduttrice ed ex fiamma di Conti, e Pago, cantante. Per ora, però, nessun nome è stato ancora confermato. Ma Carlo ha assicurato che ci saranno diversi nomi forti e molto noti visto che a causa del Coronavirus tante produzioni sono saltate e quindi tanti Vip si sono proposti per la trasmissione.

Manuela Arcuri manca in televisione da circa un anno

Manuela Arcuri manca in tv da circa un anno. Eccezion fatta per le ospitate da Barbara d’Urso, l’interprete ha partecipato nel 2019 a Ballando con le Stelle. Nonostante le buone premesse non è stata in grado di lasciare un segno nel varietà di Milly Carlucci ed è stata eliminata dopo qualche puntata insieme al suo insegnante e ballerino Luca Favilla. Manuelona è inoltre assente da tempo dalla fiction italiana, dove è stata una delle regine di quella targata Mediaset: l’ultima – Il bello delle donne… alcuni anni dopo – risale al 2017.