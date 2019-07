Tale e Quale Show 2019 news e anticipazioni, parla Carlo Conti

Anticipazioni Tale e Quale Show: parla Carlo Conti a Tv sorrisi e Canzoni

Non mancano news e anticipazioni su Tale e Quale Show 2019! Il programma condotto da Carlo Conti partirà dal 13 settembre e vedremo sul palco le esibizioni di personaggi tutti diversi fra loro: ci sarà Francesco Monte, per esempio, che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, potrebbe dimostrare dei talenti nascosti; che dire, invece, di Davide De Marinis e Jessica Morlacchi di Ora o mai più? Conti si è soffermato sui due: ha spiegato che entrambi hanno dimostrato una grande voglia di riscatto, di dimostrare quello che valgono davvero.

Cast Tale e Quale Show: Carlo Conti rivela qualcosa

“Io però non guardo il curriculum di chi si propone, ma il provino – ha precisato Carlo Conti a Tv Sorrisi e Canzoni parlando di Jessica e Davide –. Il fatto di essere tornati sotto i riflettori ha dato a questi due personaggi più entusiasmo e voglia di mettersi in gioco”. Conosciamo il cast completo di Tale e Quale Show e Conti, nell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato dei concorrenti in gara: “Il cast mi sembra variegato come sempre. Non è facile comporlo perché bisogna valutare tanti fattori: l’esperienza, la curiosità che può suscitare un personaggio in questa nuova veste, la sua attualità, il talento, la bravura, l’intonazione e la capacità di modulare voci diverse”.

I 12 concorrenti di Tale e Quale Show: il cast completo

Carlo Conti ha scelto con attenzione i nuovi concorrenti di Tale e Quale Show: “Ormai abbiamo l’esperienza per scegliere i giusti tasselli del mosaico. Ma se mi chiedete chi stupirà di più, oggi non posso rispondervi perché il potenziale lo si vede solo quando parte il programma. Magari alcuni sulla carta sembrano fortissimi, ma poi non danno il massimo. Altri invece si fanno prendere dalla sfida con sé stessi e alzano l’asticella puntata dopo puntata”.