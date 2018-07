Tale e quale show 2018: svelati i nomi dei primi concorrenti del cast

Tale e quale show 2018: ecco chi sono i primi concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione del programma

I nomi dei primi concorrenti del cast di Tale e quale show 2018 sono stati già svelati. A dare la notizia, nello specifico, c’ha pensato il portale di TvBlog, pubblicando un articolo dedicato alla celebre trasmissione di Carlo Conti e ai possibili e nuovi partecipanti che pare prenderanno parte alla prossima edizione. Oggi in particolare, pur non essendo arrivata ancora la conferma della Rai e di Endemol, sono stati resi noti i nomi di 8 personaggi famosi. Si tratta di 4 uomini e 4 donne che, dopo aver superato i provini di selezione, sarebbero stati confermati nel cast.

Tale e quale show 2018: le donne che gareggeranno nella prossima edizione

A Tale e quale show, stando a quanto emerso, parteciperanno 4 donne molto care e molto conosciute dal pubblico del piccolo schermo. Del cast della prossima edizione, infatti, pare che faranno parte: Vladimir Luxuria, l’ex cantante di Amici Roberta Bonanno, la showgirl Antonella Elia e Alessandra Drusian dei Jalisse. La componente femminile, dunque, sarà ricca di personalità forti, che già in passato hanno dimostrato di essere in grado di reggere la scena benissimo. Ci riserveranno delle sorprese interessanti? Ebbene, anche se può sembrare presto per dirlo, non sarebbe troppo insensato pensarlo già adesso.

Tale e quale show 2018: gli uomini che gareggeranno nella prossima edizione

Il primo a smentire la partecipazione di Francesco Monte a Tale e quale show era stato lo scrittore e autore televisivo Gabriele Parpiglia. Oggi, però, la sua non presenza nel cast della prossima edizione è stata confermata anche dalle anticipazioni di TvBlog. Dopo quelli delle donne, infatti, sono stati fatti anche i nomi degli uomini che prenderanno parte alla trasmissione di Carlo Conti. Si tratta cioè del cantante Massimo Di Cataldo, il ballerino di Ballando con le stelle Raimondo Todaro, il comico Giovanni Vernia e Mario Ermito (modello ed ex concorrente del Grande Fratello).