Tale e Quale Show 2018: i 12 nomi del cast, la giuria e data di inizio

Tale e Quale Show 2018, confermati i 12 concorrenti della prossima edizione: tutti i nomi dei partecipanti

Sono stati confermati i nomi di tutti i concorrenti che, a partire da settembre, prenderanno parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show 2018. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Carlo Conti, che dovrà gestire sul palco ben 12 volti noti del mondo dello spettacolo pronti a vestire i panni di artisti e star conosciutissime dal pubblico del piccolo schermo. Fino ad oggi, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, sono state sei donne e sei uomini. Antonella Elia (showgirl), Matilde Brandi (ballerina), Alessandra Drusian (dei Jalisse), Guendalina Tavassi (ex gieffina), Vladimir Luxuria e Roberta Bonanno (ex di Amici), faranno parte della prima squadra (quella delle donne appunto). Nella squadra degli uomini, invece, ci saranno: Massimo Di Cataldo, Raimondo Todaro (da Ballando con le Stelle), Giovanni Vernia (comico), Mario Ermito (attore), Andrea Agresti (inviato de Le Iene) e Antonio Mezzancella (comico ed imitatore).

Tale e Quale show 2018: giuria e data di inizio del programma

La prima puntata di Tale e Quale Show, come accennato sopra, andrà in onda a partire da settembre. Il programma, nello specifico, inizierà venerdì 14 settembre. La trasmissione, anche quest’anno, andrà in onda in prima serata. Insieme a Carlo Conti, scelto per la conduzione, ci saranno anche i membri della giuria. La produzione, per Tale Quale Show 2018, ha scelto come giudici: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Tale e Quale Show 2018: Francesco Monte rinuncia per il Grande Fratello Vip

Quest’estate, prima che venisse confermata la sua partecipazione al GF Vip, si era parlato anche di una possibile partecipazione a Tale e Quale Show di Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne però, pur avendo sostenuto i provini, pare aver rinunciato per rimettersi in gioco con un altro reality. Dopo l’Isola dei Famosi, infatti, pare che vedremo ancora una volta in TV Francesco Monte che, salvo smentita ufficiale, sarà uno dei primi concorrenti a varcare la porta rossa.