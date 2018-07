Tale e Quale Show 2018: svelati gli ultimi 4 concorrenti del cast

By

Chi saranno i concorrenti di Tale e Quale Show 2018? Gli ultimi nomi del cast

Quasi tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show, che tornerà in onda su Rai Uno a settembre. Tv Blog ha svelato i nomi degli ultimi quattro concorrenti che faranno parte del cast guidato da Carlo Conti. Si tratta di Matilde Brandi, Guendalina Tavassi, Antonio Mezzancella e Andrea Agresti. La prima è una showgirl, conduttrice e ballerina, diventata famosa grazie ai varietà Rai; la seconda è l’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi nonché opinionista dei programmi di Barbara d’Urso. Mezzancella è invece diventato popopolare grazie alla partecipazione di qualche anno fa a Tu si que vales. Agresti è un comico e attore, che ha lavorato a Le Iene e a I Raccomandati. Questi quattro personaggi si uniscono agli otto già annunciati qualche giorno fa.

Tale e Quale Show: gli altri concorrenti della nuova edizione

Gli altri concorrenti di Tale e Quale Show 2018 sono: Vladimir Luxuria, Antonella Elia, Roberta Bonanno, Alessandra Drusian, Massimo Di Cataldo, Raimondo Todaro, Mario Ermito, Giovanni Vernia. Tv Blog precisa però che non tutti i contratti sono stati ancora firmati, dunque è probabile che avvenga qualche defezione. Per il momento sembra certa l’assenza di Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sottoposto ai provini qualche settimana fa ma ha poi deciso di rinunciare per accettare un’eventuale proposta del Grande Fratello Vip. Il cast definitivo di Tale e Quale dovrebbe essere confermato entro il prossimo 3 agosto.

Tale e Quale Show 2018: novità in giuria per il programma

Intanto, da settembre ci saranno delle novità in giuria: Loretta Goggi sarà affiancata quest’anno da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Confermato, poi, Gabriele Cirilli con le sue imitazioni improbabili. La prima puntata di Tale e Quale Show 2018 è fissata al prossimo venerdì 14 settembre.