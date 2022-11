By

La Rai ha deciso di spremere come un limone Tale e Quale Show, forte del grande successo ottenuto con l’ultima edizione, la dodicesima. A dieci anni dall’esordio, il format di Carlo Conti è ormai diventato un cult e ha raggiunto ascolti davvero importanti, arrivando a toccare quasi 5 milioni di telespettatori. Stando a quanto scrive Tv Blog oltre allo speciale natalizio – in onda domenica 11 dicembre – e la gara Nip prevista per gennaio, nel 2023 ci saranno altre due serate inedite.

Due appuntamenti speciali dedicati alla storia del Festival di Sanremo. Il titolo – non ancora definitivo – dovrebbe essere Tale e quale Show a Sanremo. Queste due nuove puntate saranno registrate il 25 novembre e il 2 dicembre a Roma. Confermata la giuria formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

I concorrenti dello speciale Sanremo dovrebbero essere alcuni tra i protagonisti delle scorse edizioni: Bianca Guaccero, Valerio Scanu, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Alba Parietti, Valeria Marini, Paolo Conticini, Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando.

Previste anche le guest di puntata, ossia i Gemelli di Guidonia e, probabilmente, Antonino (a quanto pare, la sua presenza dipenderà dalle scelte di Amadeus – l’ex di Amici sarebbe vicino ad una partecipazione tra i Big del prossimo Festival di Sanremo).

I probabili concorrenti di Tale e Quale Show 2023

Oltre agli speciali che andranno in onda a dicembre, gennaio e febbraio, Carlo Conti è al lavoro pure sulla prossima edizione confermata nell’autunno 2023. Stando alle indiscrezioni il conduttore Rai starebbe valutando per Tale e Quale Show due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 ed ex cantanti di Amici.

Nello specifico pare che siano in lizza per prendere parte a Tale e Quale Show 2023 Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi, tra le protagoniste della settima edizione del GF Vip. In realtà la Prati era già in pole position quest’anno ma poi ha preferito entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Alla corte di Carlo Conti Pamela Prati, come l’amica e collega Valeria Marini, riuscirebbe a mettere in mostra le sue doti da showgirl, finite in secondo piano negli ultimi anni a causa dello scandalo Mark Caltagirone.

Elenoire Ferruzzi, al contrario, attirerebbe di sicuro l’attenzione del pubblico, curioso di vedere l’ex gieffina senza ciglia e maxi unghie e alla prova con nuove ed inedite trasformazioni.

Da Amici di Maria De Filippi dovrebbero invece arrivare: Giordana Angi, Alberto Urso e Loredana Errore. Tre bravi cantanti che mancano dalla televisione da un po’ di tempo e che potrebbero riscattarsi a Tale e Quale Show proprio come accaduto di recente ad Antonino Spadaccino.