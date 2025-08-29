Tale e Quale, “sei grassa scartata”: vip 46enne vuota il sacco, bufera sullo show

“Discriminazione!” L’attacco è a chi gestisce i casting di Tale e Quale Show e l’autrice dello sfogo è la soubrette 46enne Lisa Fusco, ex volto di Quelli che il calcio e di Pomeriggio 5 nonché ex concorrente de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. La campana, intervistata da Fanpage.it, ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere. Ha raccontato di essere stata scartata dal popolare talent di Rai Uno condotto da Carlo Conti perché ritenuta “grassa“. Si attende la versione del programma.

Tale e Quale Show, Lisa Fusco attacca gli autori: “Mi hanno detto che sono “grassa””

“Sono stanca di stare zitta”, ha chiosato la 46enne originaria di Napoli, affermando di essere stata rifiutata da Tale e Quale Show perché ingrassata di 12 kg. Fusco ha parlato addirittura di “discriminazione” nei suoi confronti da parte degli autori della trasmissione, sostenendo di essere stata bollata come persona “grassa” durante il provino svolto lo scorso 12 giugno: “Non sono stata presa perché avevo qualche chilo in più. Non mi è chiaro se in quel programma dovevo fare le imitazioni oppure la modella. È la quarta volta che faccio questo provino”.

Al casting ha imitato Milva, Marilyn Monroe e Angela Luce. Fusco ha ricordato di essere nata come cantante di piano bar e di essere intonata. “Non mi bocci per questo, mi bocci perché ho qualche chilo in più”, ha tuonato, aggiungendo che è ingrassata “dodici-tredici chili. “In televisione – ha continuato – è vero che la telecamera ingrassa. Potevano dirmi “Ti scegliamo ma devi dimagrire, hai tempo dal 12 giugno al 15 agosto”. Io l’avrei fatto, come per il Grande Fratello VIP quando in due mesi persi due taglie”. E ancora: “La tv deve smettere di prendere per il cu*o i professionisti, di far perdere tempo e denaro”.

“Ho pianto non perché non mi avevano preso, ma perché mi hanno detto ‘Sei grassa’ e io me la sono presa con me stessa”, ha aggiunto la soubrette che ha anche spiegato che per sostenere il provino ha speso del denaro dopo essersi preparata per dieci giorni con un professionista per farsi trovare pronta alla prova dei casting:

“Ho speso soldi, un pomeriggio intero e dieci giorni di prove private per prepararmi. Sono una professionista. Mi hanno pure detto “Come sei bella con la parrucca rossa, potresti fare Jessica Rabbit” e quando ho risposto che mancava il seno hanno detto “Non ti preoccupare, lo mettiamo noi”. Ma se già sapevate che ero più in carne, perché farmi perdere tempo?”

La showgirl ha proseguito l’intervista con Fanpage.it, rimarcando di essersi costruita tutta la carriera senza prendere scorciatoie di dubbio gusto, cioè “senza andare a letto con nessuno”. Quindi un nuovo affondo contro gli autori di Tale e Quale: “Non deve succedere che questi autori facciano sentire male una persona, la facciano andare in depressione per una settimana”.

Quando le è stato chiesto se se la sentisse di fare i nomi ha preferito non rivelarli, limitandosi a dire “sono tanti”. “Quando sono andata lì ne ho contati undici. Tutti “amore di qua, amore di là”, mi hanno applaudito e alla fine comunque non mi hanno presa. È un peccato, perché avrei potuto dare tanto”, ha sostenuto.

Il precedente di Nadia Rinaldi: “Tutto pianificato”

Lo sfogo di Fusco arriva dopo quello di Nadia Rinaldi. L’attrice, anche lei scartata dopo il provino, ha accusato lo show di fare i provini come specchietto per le allodole in quanto sarebbe già tutto “pianificato”.

“L’ho visto quel post – ha spiegato Lisa Fusco -. Sono stata zitta perché stavo ancora facendo i conti con la delusione e la depressione per essere stata scartata. Ora che mi sono ripresa psicologicamente, ti dico che certi meccanismi sono davvero inconcepibili”.

Lisa Fusco commenta il ritorno di Barbara d’Urso in tv

Oggi Lisa Fusco passa molto tempo a Sharm el Sheikh dove ha acquistato una casa. In passato è stata spesso ospite a Pomeriggio Cinque, quando il talk show era timonato da Barbara d’Urso. Quest’ultima si appresta a tornare in tv. Non come avrebbe voluto, cioè con un programma di punta tutto suo, bensì come concorrente di Ballando con le Stelle. Cosa ne pensa Fusco? “Mi farebbe piacere rivederla. È una professionista che sa fare il suo lavoro. Ha tenuto davanti allo schermo molte persone nei pomeriggi, era diventato un appuntamento fisso come una telenovela”.