Tale e Quale, Pupo inopportuno: web protesta, “non chiamatelo più”

Questa sera, venerdì 25 ottobre, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show. Ancora una volta, i concorrenti si sono esibiti in entusiasmanti imitazioni di alcuni dei più celebri artisti italiani e internazionali, riuscendo ancora una volta a stupire e divertire i giudici. Ospite speciale della serata è stato Luca Laurenti, che è tornato inaspettatamente in Rai dopo anni di assenza, accolto con grande gioia dai telespettatori a casa. Come quarto giudice accanto a Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, Carlo Conti ha invece richiamato Pupo, che si era già seduto al tavolo della giuria tre settimane fa.

Durante la sua ultima partecipazione, Pupo era stato travolto dalle critiche del pubblico, che aveva ritenuto molti dei suoi commenti fuori luogo. In quell’occasione, aveva anche acceso una forte polemica: chiamato a giudicare l’imitazione di Anna Tatangelo fatta da Giulia Penna, Pupo aveva tirato in ballo Gigi D’Alessio, insinuando che la cantante fosse famosa soprattutto grazie ai brani scritti dall’ex compagno. Al che, la Tatangelo non aveva lasciato correre e aveva risposto prontamente a Pupo, lanciandogli a sua volta una frecciatina sui social.

Pupo quarto giudice a Tale e Quale Show: il pubblico lo boccia

Ebbene, anche questa sera, Pupo non ha riscosso il favore dei telespettatori a casa. Al contrario, i suoi interventi sono sembrati spesso decisamente inopportuni. Ad esempio, a Verdiana Zangaro ha chiesto con tono allusivo cosa facesse dopo la puntata, mentre ad Amelia Villano, dopo la sua imitazione di Emma Marrone, ha fatto un commento sulle “parti basse” della canzone, aggiungendo ironicamente di essere un “esperto di parti basse”. Non solo, ha anche menzionato “la pensione di reversibilità” dell’ex marito defunto di Carmen Di Pietro, aggiungendo alla lista un’altra uscita poco elegante. Insomma, una serie di battute evitabili che hanno spezzato il clima leggero e spensierato della giuria.

Sui social, gli utenti si sono scagliati non solo contro Pupo, ma anche contro Carlo Conti, chiedendosi perché abbia deciso di invitarlo nuovamente dopo le polemiche della scorsa volta. In molti hanno richiesto che il cantante non venga più chiamato in puntata, suggerendo al suo posto nomi considerati più validi, come Geppi Cucciari e Katia Follesa, che hanno riscosso molto successo nelle loro partecipazioni. A questo punto, chissà come reagirà Carlo Conti di fronte a queste critiche e quali giudici sceglierà per le prossime puntate. Per ora, il conduttore ha già confermato Paolo Bonolis come quarto giudice dell’ultima puntata di quest’edizione di Tale e Quale Show.

“IO SONO UN GRANDE INTENDITORE DELLE PARTI BASSE” Pupo non perde proprio occasione per sembrare sempre laido 💀#taleequaleshow — GraceSomehow (@LaSambruna) October 25, 2024