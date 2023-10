Tale e Quale, Pretelli e Insegno ospiti: proteste, “sono ovunque”

Questa sera, venerdì 20 ottobre, a Tale e Quale Show sono arrivati due ospiti speciali: Pino Insegno e Pierpaolo Pretelli. I due ex concorrenti del varietà si sono uniti alla coppia dei “ripetenti” formata da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni per formare un quartetto veramente unico. Insieme, in quattro outfit uno più indimenticabile dell’altro, hanno imitato i Village People sulle note di Y.M.C.A., improvvisando anche ‘Macho Man’. Un’esibizione non eccelsa dal punto di vista canoro, ma sicuramente molto divertente, proprio come tutte quelle fatte da Cirilli e Paolantoni nel corso dell’edizione. “Orrore moltiplicato per 4”, ha commentato Cristiano Malgioglio, con tanto di risate del pubblico.

Pino Insegno e Pierpaolo Pretelli: ospiti speciali a Tale e Quale

La presenza di Pino Insegno a Tale e Quale Show era già stata anticipata da TvBlog, come parte di un’operazione strategica messa in atto dalla Rai per cercare di salvare Il Mercante in Fiera. Da quando il quiz show ha debuttato su Rai 2, infatti, gli ascolti sono stati a dir poco disastrosi. Tuttavia, l’azienda non ha ancora intenzione di chiudere il programma e, per questo, sta cercando in tutti i modi di spingere il conduttore e il format. Da una parte, diversi personaggi famosi sono approdati come concorrenti speciali della trasmissione e, dall’altra, lo stesso Pino Insegno è stato ospite in vari programmi Rai per avvicinarsi al pubblico. E, proprio questa sera, è toccato a Tale e Quale Show.

Peccato che, però, questa sovraesposizione non stia piacendo molto al pubblico social. Nel vedere nuovamente Pino Insegno sui loro schermi, diversi utenti non hanno potuto fare a meno di lamentarsi, considerando stucchevole quest’opera di convincimento. Opera che è stata completata da un video riassunto di tutte le imitazioni fatte da Insegno durante la sua partecipazione alla quarta edizione di Tale e Quale Show nel 2014.

Lo stesso discorso è stato fatto anche nei confronti di Pierpaolo Pretelli. In queste settimane, anche l’ex vippone ha preso posto fisso in Rai, tra ospitate a La Vita in Diretta e Il Mercante in Fiera e il ritorno, per il terzo anno di fila, a Tale e Quale Show (anche se solo come ospite). Se, da un lato, i suoi fan si sono mostrati contentissimi di poterlo rivedere, alcuni account su Twitter lo hanno definito addirittura come il ‘prezzemolo‘, sostenendo di “ritrovarselo ovunque“. Insomma, pare che l’ospitata di Pretelli e Insegno, nonostante la spassosa imitazione, non abbia convinto a pieno il pubblico.