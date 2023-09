Tale e Quale, Panariello ‘fulmina’ Pino Insegno: significato battuta

Venerdì, 29 settembre, è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show. Nel corso della puntata, i concorrenti si sono esibiti cercando di conquistare l’approvazione dei giudici con le loro imitazioni. La quarta in ordine di uscita è stata la diva Pamela Prati, che è tornata indientro nel tempo interpretando “Sentimental” (datato 1948) di Wanda Osiris. La Prati ha ricevuto i complimenti di Loretta Goggi, mentre non è piaciuta molto a Cristiano Malgioglio. “Stonature a parte”, ha detto il giudice. “Ho imparato da te”, ha subito replicato la showgirl, dando vita ad un ironico botta e risposta. Dopodiché, è stato il turno di Giorgio Panariello. Il comico ha attirato tutta l’attenzione grazie ad un commento che non riguardava la performance di Pamela, bensì un altro volto della Rai: Pino Insegno.

Questa sera, come quarto giudice di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha invitato Ubaldo Pantani, che ha vestito i panni di Flavio Insinna. Il comico ha iniziato a dare la sua devoluzione a Pamela Prati, perdendosi in un monologo infinito. Al che, Panariello l’ha fermato dicendo: “C’è solo un modo per fermarlo, Pino Insegno!”. “Non scherziamo, non ci sto”, ha risposto Pantani tra le risate di Conti e del pubblico. Ma, qual è il significato dietro questa battuta?

Come annunciato negli scorsi mesi, durante questa stagione televisiva, la Rai ha deciso di affidare ben due programmi a Pino Insegno: Il Mercante in Fiera su Rai 2 e L’Eredità su Rai 1, subentrando proprio al posto di Flavio Insinna. Quest’ultimo, infatti, ha perso la conduzione del quiz show dopo ben cinque stagioni, finendo per essere scavalcato dal collega. Proprio per questo, Giorgio Panariello ha voluto fare quella battuta, facendo riferimento al cambio di guarda del quiz show.

La nuova edizione del Mercante in Fiera ha già preso il via su Rai 2, rivelandosi, per adesso, un flop colossale. Dall’altra parte, invece, manca ancora un po’ per l’inizio de L’Eredità. A partire da gennaio 2024, dopo la fine di Reazione a Catena, Insegno prenderà le rediti del programma. Chissà se, in questo caso, il conduttore riuscirà ad ottenere dei buoni risultati.