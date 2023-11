Tale e Quale, Maria chiama Conti: nulla di spontaneo, ecco perché

La conduttrice di Amici e Uomini e Donne ha chiamato in diretta Tale e Quale Show: ma non è stata una sorpresa

Maria De Filippi chiama in diretta a Tale e Quale Show – Il torneo dei campioni e in studio scatta lo stupore. Finto, a onor del vero visto che è difficile credere che la conduttrice pavese non abbia avvisato preventivamente. A provare che la sorpresa non sia stata poi tanto sorpresa è che il collegamento telefonico funzionava perfettamente, anche senza microfono. Il che significa appunto che i tecnici già sapevano che ci sarebbe stata una telefonata dal numero di “Queen Mary”.

Giusto per fare un esempio: a Domenica In, pochi giorni fa, c’è stata una chiamata in diretta di Teo Mammucari. La telefonata è stata inaspettata e infatti per Mara Venier non è stata semplice da gestire visto che ha dovuto mettere il cellulare in vivavoce e attaccarlo al microfono nel tentativo di far sentire la voce del comico romano. Come per magia invece a Tale e Quale la voce di Maria era già collegata con lo studio. Ecco perché l’episodio ha ben poco di spontaneo.

Resta il fatto curioso che la De Filippi abbia voluto intervenire in diretta. D’altra parte, come è noto, con Carlo Conti ha un rapporto di stima profondo (i due hanno anche condotto assieme il Festival di Sanremo). Dunque non ci si sorprende troppo che i due si supportino.

L’intervento di Maria De Filippi a Tale e Quale

A un certo punto Malgioglio ha preso in mano il suo cellulare ed ha risposto. “Questa è Maria”, ha chiosato il paroliere. “Questo è uno scherzo”, il commento di Conti che ha poi preso il telefono per accertarsi che Cristiano stesse dicendo la verità. “Ti giuro che sono io, ieri sono stata a Cena con Cristiano e Antonella Clerici”, ha detto la conduttrice di Uomini e Donne. Conti: “Ma è Maria davvero”. “Vi sto guardando, vi vedo tutti i venerdì”, ha aggiunto a De Filippi. “Valiamo? Valiamo?”, ha chiesto Carlo. “Sì valete. Salutami tutti”. “Un bacio Maria, grazie, che sorpresa”, ha concluso Conti. Come si diceva tutto bello e simpatico, ma tutto organizzato.