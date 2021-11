I Gemelli di Guidonia sono la vera sorpresa di Tale e Quale Show 2021. I tre fratelli sono riusciti a regalare performance indimenticabili, imitazioni che resteranno nella storia del programma di Carlo Conti. Dopo aver vinto l’undicesima edizione del programma i tre si sono aggiudicati pure la vittoria nel Super Torneo, dove hanno sfidato i migliori dello scorso anno ovvero: Pago, Barbara Cola, Virginio e Carolina Rey.

I Gemelli di Guidonia, che hanno riproposto la loro imitazione dei Bee Gees, si sono piazzati al primo posto della classifica con 74 punti. Sono stati i più votati dai giurati e hanno ottenuto pure un punto dal pubblico dei social network (tre sono andati a Ciro Priello, cinque a Pierpaolo Pretelli). Al secondo posto è invece arrivata Francesca Alotta, che grazie all’esibizione di Mia Martini ha totalizzato 71 punti. Terza posizione, con un punteggio di 67 punti, per Stefania Orlando.

Cristiano Malgioglio ha deciso di dare il suo bonus di cinque punti a Pierpaolo Pretelli. Loretta Goggi ha scelto Deborah Johnson mentre Giorgio Panariello ha optato per Virginio. I Coach di Tale e Quale Show hanno invece concesso il loro punteggio extra a Dennis Fantina.

Rispetto agli scorsi anni Carlo Conti ha dedicato una sola puntata al Super Torneo dei Campioni. A gennaio tornerà in onda con Tali e Quali, serata nella quale persone comuni si diletteranno ad imitare grandi cantanti. Dato il successo dell’edizione appena conclusa sembra scontato un rinnovo per il prossimo anno.

Nonostante la messa in onda di Star in the star su Canale 5 il pubblico non si è stancato di Tale e Quale Show: oltre 3 milioni di persone hanno seguito con interesse e passione tutte le puntate della trasmissione. A regalare nuova linfa vitale allo spettacolo ci ha pensato Cristiano Malgioglio con i suoi commenti assai pungenti e taglienti.

Classifica finale del Super Torneo 2021 di Tale e Quale Show con un ex aequo al quinto posto

1. Gemelli di Guidonia

2. Francesca Alotta

3. Stefania Orlando

4. Ciro Priello

5. Deborah Johnson

Pierpaolo Pretelli

Dennis Fantina

8. Virginio

9. Pago

10. Barbara Cola

11. Carolina Rey