I Gemelli Di Guidonia hanno vinto Tale e Quale Show 2021. Dopo le convincenti performance di BeeGees, Beatles e Pooh – solo per citarne alcuni – il gruppo si è aggiudicato il trofeo dell’undicesima edizione del varietà ideato e condotto da Carlo Conti.

Una vittoria annunciata fin dalla prima puntata, dove i Gemelli Di Guidonia hanno lasciato il segno nei panni di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Puntata dopo puntata il trio ha sempre stupito il pubblico, fino al trionfo finale. Nel corso dell’ultima puntata i Gemelli hanno ottenuto 5 punti extra da Cristiano Malgioglio.

Classifica generale dell’undicesima edizione di Tale e Quale Show 2021

1. Gemelli Di Guidonia

2. Francesca Alotta

3. Deborah Johnson

4. Ciro Priello

5. Pierpaolo Pretelli

6. Dennis Fantina

7. Stefania Orlando

8. Simone Montedoro

9. Alba Parietti

10. Federica Nargi

11. Biagio Izzo

Nel corso della finale di Tale e Quale Show 2021 giurati e coach sono stati invitati a dare dei punti extra ad uno dei concorrenti. Ad avere la meglio è stato Ciro Priello che, per il suo impegno e la sua umiltà, è stato il più votato dai Coach e da Loretta Goggi. Cristiano Malgioglio, come già detto, ha invece preferito premiare i Gemelli Di Guidonia mentre Giorgio Panariello ha optato per Simone Montedoro.

Venerdì 19 novembre 2021 andrà in onda – in un’unica puntata – il Super Torneo di Tale e Quale Show: a sfidarsi i primi sei concorrenti dell’undicesima edizione con i primi quattro di quella del 2020. Ritroveremo quindi in azione, oltre ai vincitori i Gemelli di Guidonia, tre donne e tre uomini: Francesca Alotta, Deborah Johnson, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Della passata edizione torneranno: Pago, Virginio, Carolina Rey e Barbara Cola.

Tale e Quale Show 2021: i Gemelli Di Guidonia hanno vinto l’ultima puntata imitando i Beatles

Prima della classifica finale è stata stilata quella della puntata, che ha visto trionfare sempre i Gemelli Di Guidonia con l’imitazione dei Beatles. Di seguito la classifica completa della serata:

1. Gemelli Di Guidonia – Beatles

2. Deborah Johnson – Aretha Franklin

3. Francesca Alotta – Loredana Bertè

4. Pierpaolo Pretelli – Robbie Williams

5. Ciro Priello – Ed Sheeran

6. Simone Montedoro – Nino Manfredi

7. Stefania Orlando – Caterina Caselli

8. Federica Nargi – Sylvie Vartan

9. Biagio Izzo – Cristiano Malgioglio

10. Alba Parietti – Alice

11. Dennis Fantina – Andrea Bocelli