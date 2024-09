Tale e Quale, fuori Loretta Goggi: il commento di Carlo Conti

Tutto pronto per la partenza di Tale e Quale show 2024. Il popolare programma condotto da Carlo Conti tornerà in onda su Rai Uno a partire da venerdì 20 settembre. Per la prima volta da quando viene trasmesso, in giuria, non ci sarà Loretta Goggi. La cantante, nei mesi scorsi, ha dichiarato di aver deciso di interrompere il rapporto lavorativo con la trasmissione in quanto reputa necessario per il suo benessere dedicarsi maggiormente alla famiglia. Al suo posto è stata arruolata Alessia Marcuzzi. Conti, intervistato dal magazine TeleSette, ha commentato l’avvicendamento.

“Loretta è una grandissima perdita. Lei, essendo la regina delle imitazioni, ha costruito con me lo show fin dalla prima edizione”. Così il conduttore toscano sulla scelta dell’artista di lasciare Tale e Quale. In arrivo c’è Alessia Marcuzzi che in passato ha già avuto modo di ricoprire, seppur occasionalmente, il ruolo di giudice. “Lei – ha spiegato Conti – porta la sua simpatia e la sua spontaneità: è una forza della natura per improvvisazione ed allegria ed è perfetta per la giuria, che è goliardica”.

Dopo Tale e Quale, Conti si dedicherà anima e corpo al Festival di Sanremo 2025. Non una novità per lui, visto che ha già timonato la kermesse canora in passato. E infatti, a tal proposito, ha dichiarato: “Non è un mondo tutto da scoprire essendo un programma che ho già fatto. Diciamo che per me è come se metà del lavoro fosse già compiuto“.

Il conduttore è anche tornato sulla sua decisione di lasciare anni fa L’Eredità. In particolare ha spiegato che ha scelto di abbandonare il timone del fortunato quiz show per rilassarsi un po’ e rallentare dal punto di vista professionale, in quanto ha ritenuto che era troppo pressante per lui portare avanti un impegno televisivo a livello quotidiano.

Tale e Quale Show, tanta attesa per la prima puntata: attenzione al gossip Marcuzzi-De Martino

Inevitabilmente subentrerà anche l’elemento gossip nella prima puntata di Tale e Quale Show in quanto in giuria si siederanno Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, quest’ultimo nel ruolo inedito di giudice occasionale per il solo appuntamento del 20 settembre. Come è noto agli amanti della cronaca rosa, lo scorso anno Belen Rodriguez ha confermato un’indiscrezione che circolava da tempo, ossia che la collega e l’ex marito avrebbero avuto una storia clandestina. I diretti interessati, dopo le rivelazioni della showgirl argentina, hanno sempre tergiversato sulla questione, preferendo non entrare nei dettagli. Ora si ritroveranno seduti fianco a fianco, innanzi a milioni di persone.