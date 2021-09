Tale e Quale, Federica Nargi ricoperta di insulti: interviene Elena Santarelli

Federica Nargi è tornata in tv, protagonista dell’undicesima edizione di Tale e Quale Show. Nel programma di Carlo Conti la compagna di Alessandro Matri si è messa alla prova come imitatrice. Oltre a ballare – dote mostrata in passato sul bancone di Striscia la notizia – la 31enne romana sa anche cantare. Eppure la sua prima imitazione, quella di Elettra Lamborghini, non è piaciuta a tutti…

In molti, infatti, hanno storto il naso davanti all’esibizione di Federica Nargi nella serata d’esordio di Tale e Quale Show. La giovane è stata ricoperta di insulti e critiche che non hanno lasciato indifferente la diretta interessata. “Meglio se non canti”, ha scritto qualcuno su Instagram. “Non somigli per niente alla Lamborghini”, ha scritto qualcun altro.

Su Twitter non sono stati più clementi: “Certo che Federica Nargi stona così tanto da far sembrare Elettra Lamborghini una brava cantante!”. “Federica Nargi stonata come Elettra Lamborghini, perfetta”, ha aggiunto qualcun altro. E poi ancora: “Di criminale c’è solo il modo di cantare di Federica Nargi”.

Il commento di Elena Santarelli

Una valanga di critiche che ha spinto Elena Santarelli ad intervenire. La bionda soubrette ha preso le parti della collega:

“Mi dispiace per tutti i commenti negativi. In questo paese a volte non si può sbagliare. Non ci si incoraggia. È una nuova esperienza per te e per tutti i tuoi colleghi, ci vuole tempo…Diamo tempo alle persone, non si chiama Sanremo il programma”

Pronta la riposta di Federica Nargi:

“Grazie amica, faglielo sapere”

Ha detto la sua pure Sandra Milo:

“Come ti ho già detto in privato, per essere la prima volta te la sei cavata bene. Ora che hai rotto il ghiaccio non potrà che andare meglio”

Il regalo di Alessandro Matri

Non è mancato il sostegno e il supporto di Alessandro Matri, da oltre un decennio legato a Federica Nargi. L’ex calciatore ha subito condiviso l’imitazione della soubrette sul suo account Instagram. Poi, al termine della serata, ha fatto recapitare un vistoso mazzo di rose rosse alla Nargi, che ha gradito molto il regalo.