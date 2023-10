Tale e Quale, crac Maria Teresa Ruta: individuata la sostituta, chi è

By

Infortunio piuttosto grave a Tale e Quale Show. Come rende noto TvBlog, si è fermata Maria Teresa Ruta che avrebbe riportato la frattura di una costola. La giornalista e conduttrice dovrebbe quasi sicuramente saltare la diretta di venerdì 20 ottobre. La speranza è che il forfait sia solo di una settimana e che dal 27 ottobre possa riprendere il suo viaggio nel talent show di Rai Uno. Tuttavia la situazione è da monitorare e si capirà nei prossimi giorni quali saranno i tempi di recupero.

Nella prossima puntata la Ruta avrebbe dovuto vestire i panni di Elettra Lamborghini. Lo stop forzato l’ha messa fuori dai giochi. Chi prenderà il suo posto? Il programma condotto da Carlo Conti ha già individuato la sua sostituta: trattasi di Guenda Goria, vale a dire la figlia della medesima giornalista (le due hanno già partecipato assieme al Grande Fratello Vip).

Curiosità – Guenda Goria, sempre come rende noto TvBlog, in passato ha sostenuto il provino per entrare nel cast dei concorrenti di Tale e Quale (senza però mai essere arruolata). Dunque venerdì, sotto certi punti di vista, realizzerà uno dei suoi sogni professionali, esibendosi sul palco.

Finora il percorso di Maria Teresa Ruta a Tale e Quale Show non è stato brillantissimo. La conduttrice è sempre finita nei bassifondi della classifica generale. Tra il pubblico, a sostenere la giornalista c’è sempre stata la figlia Guenda che ora è chiamata essere protagonista della trasmissione in prima linea.

