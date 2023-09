Tale e Quale 13, classifica 2° puntata: caporetto ex Gf, Conti stizzito

Si è conclusa la seconda puntata di Tale e Quale Show 2023. A inizio puntata Carlo Conti ha consegnato dei fiori a Loretta Goggi, che proprio il 29 settembre ha compiuto 73 anni. Dopodiché al via le esibizioni. Ha aperto le danze Jo Squillo, che non ha per nulla brillato, e le ha chiuse Ilaria Mongiovì, con una esibizione che le è valsa una giusta standing ovation.

Di seguito la classifica generale della seconda puntata: primo posto ax aequo per Licitra e Mongiovì

Lorenzo Licitra ha cantato “Sign of the Times” di Harry Styles (5 punti dati a Ginevra Lamborghini). 64 punti

Ilaria Mongiovì ha cantato “Beautiful that Way” di Noa (5 punti dati a Pamela Prati). 64 punti

Gaudiano ha cantato “Vieni da me” di Francesco Sarcina (5 punti dati a Licitra). 57 punti

Jasmine Rotolo ha cantato “Fame” Irene Cara (5 punti dati a Gaudiano). 53 punti

Pamela Prati ha cantato “Sentimentale” di Wanda Osiris (5 punti dati a Jasmine Rotolo). 49 punti

Ginevra Lamborghini ha cantato “Ci pensiamo domani” di Angelina Mango (5 punti dati ad Alex Belli). 46 punti

Maria Teresa Ruta ha cantato “La pioggia” di Gigliola Cinquetti (5 punti dati a Ilaria Mongiovì). 44 punti

Scialpi ha cantato “Il carrozzone” di Renato Zero (5 punti dati a Maria Teresa Ruta). 40 punti

Alex Belli ha cantato “Piccola Stella senza cielo” di Ligabue (5 punti dati a Pamela Prati). 38 punti

Jo Squillo ha cantato “Il Paradiso” di Patty Pravo (5 punti dati a Pamela Prati). 29 punti

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni hanno cantato ” Stayin’ Alive” dei Bee Gees (5 punti dati a Pamela Prati). 20 punti

Curiosità: tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip occupano le ultime posizioni. Unico ‘intruso’ Scialpi. La Prati al quinto posto per via dei tanti punti ricevuti dagli altri concorrenti, altrimenti sarebbe precipitata.

Tale e Quale Show 13, le imitazioni della terza puntata

Maria Teresa Ruta sarà Ambra

Lorenzo Licitra sarà Diodato

Ginevra Lamborghini sarà Dua Lipa

Scialpi sarà Domenico Modugno

Justune Rotono sarà Sade

Ilaria Mongiovì sarà Lady Gaga

Pamela Prati sarà Donatella Rettore

Alex Belli sarà Rosa Chemical

Gaudiano sarà Lewis Capaldi

Jo Squillo sarà La Rappresentante di Lista

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni saranno i The Ronettes

Stizza di Carlo Conti sul finale di puntata

Allo scoccare della mezzanotte è stato festeggiato in studio un altro compleanno, quello di Giorgio Panariello. Il comico ha spento 62 candeline. Per l’occasione e anche per il già citato compleanno di Loretta Goggi è stata portata in studio una torta. Peccato che nessuno si è preoccupato di portarla via prima che venisse data la classifica. Carlo Conti, udite udite, ha avuto un leggero gesto di stizza, commentando così la situazione: “Porto via questa torta, un attimo, faccio quello che avrebbero dovuto fare altri ma pazienza”.