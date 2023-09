Malgioglio smonta Jo Squillo: comprensibile reazione del pubblico

Cristiano Malgioglio on fire a Tale e Quale Show. Come al solito il paroliere non ha avuto peli sulla lingua. Per fortuna, visto che il resto della giuria, troppo spesso, è affettato. Certo non si chiede a Loretta Goggi e a Panariello di smontare le esibizioni non buone, ma nemmeno sempre dare la ‘caramellina’ è equo. Non c’è problema, ci pensa ‘Zia Malgy’ a fare le pulci e a tuonare. Pronti via, nel corso della seconda puntata del talent show di Rai Uno, è sbarcata sul palco Jo Squillo nei panni di Patty Pravo. Si è avventurata in quella perla che è il brano “Il Paradiso”. Come è andata? Non bene.

La battuta geniale e “infernale” di ‘Zia Malgy’ a Tale e Quale

Malgioglio è stato l’ultimo dei giurati a parlare e a fare la sua analisi. Non si è risparmiato. “Non ho visto il Paradiso, mi hai mandato all’inferno e non ho visto nemmeno il purgatorio”, ha chiosato il paroliere. Dopodiché ha sottolineato che la concorrente ha cantato con una voce “stridula”. “C’era Jo Squillo e basta, con la parrucca”, ha concluso. “Va bene grazie mille”, ha tagliato corto l’attivista milanese che è andata a sedersi senza mandare avanti la polemica, seppur ha mostrato poco interesse per ciò che ha detto il giurato.

Malgioglio vox populi, sui social si schierano dalla sua parte

Sui social in tantissimi hanno condiviso il parere del paroliere su Jo Squillo. Diversi gli utenti che hanno rimarcato che Malgioglio è ‘duro ma giusto’ nonché sempre in grado di esaminare con lucidità e competenza le performance, a differenza dei suoi colleghi a volte troppo ‘teneri’.

Sarà anche per questo che Maria De Filippi ha arruolato l’artista anche per la prossima edizione Serale di Amici. La scorsa domenica la conduttrice pavese ha infatti chiesto all’amico se fosse disponibile a tornare a fare il giurato nel suo talent show. ‘Zia Malgy’ ha ringraziato e ha risposto che sì, ci sarà. Probabile invece che Michele Bravi e Giuseppe Giofrè vengano sostituiti.