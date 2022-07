Tale e Quale: Conti fa fuori le tre Selassié, Valeria Marini la spunta

Carlo Conti sta preparando il cast di Tale e Quale Show 2022 e non mancano le prime indiscrezioni su chi ci sarà e chi no. Il gruppo dei protagonisti dello show della prima serata del venerdì di Rai 1 sta prendendo forma. La nuova edizione prenderà inizio a settembre, precisamente venerdì 30, e in tutto dovrebbero essere 8 le puntate. Il varietà che ha conquistato il pubblico italiano e che ha ottenuto, infatti, ottimi risultati sembra proprio che accoglierà Valeria Marini, ma non le sorelle Selassié. Questo ciò che riporta in queste ore TvBlog.

Molti dei volti passati dal Grande Fratello Vip finiscono nel cast di Tale e Quale Show. Si cerca così di portare sul palco nomi che possano attirare l’attenzione dei giovani telespettatori che hanno seguito le passate edizioni del reality show di Alfonso Signorini su Rai 1. Non a caso, lo scorso anno, il pubblico di Rai 1 ha ritrovato in prima serata Pierpaolo Pretelli, appunto attraverso il varietà di Carlo Conti. Quest’anno, probabilmente, si cercherà di fare lo stesso, spaziando tra vari volti del mondo dello spettacolo, giovanissimi e non.

Si dava quasi ormai per certo che Clarissa, Lulù e Jessica Selassié sarebbero approdate nello show di Rai 1. Le tre principesse, che si sono fatte conoscere al pubblico italiano entrando nella Casa di Cinecittà (Jessica ha anche ottenuto la vittoria finale), non hanno mai nascosto la loro passione per la musica. Per loro sarebbe stata, questa, non solo un’opportunità per continuare a stare sotto le luci dei riflettori, ma anche per fare ciò che più le appassiona.

Ma pare proprio che per loro non ci sarà questa possibilità. Ci sarebbero stati dei provini vocali, attraverso Whatsapp, per alcuni volti provenienti dal GF Vip. Ad esempio, tra questi, sono spuntati fuori i nomi Davide Silvestri, Alex Belli, Katia Ricciarelli e Guenda Goria. Non solo, anche le principesse Selassié avrebbero tentato di entrare a far parte del cast, senza però ottenere il risultato sperato.

“Alla fine della fiera non ci saranno”, questo ciò che riporta oggi il portale. Dunque, chi sognava di vedere Clarissa, Lulù e Jessica a Tale e Quale Show 2022 pare debba mettersi l’anima in pace. Le tre principesse, sembra, non prenderanno parte a questa nuova edizione, ma Carlo Conti avrebbe già accettato la partecipazione di un altro volto che conosce bene la Casa di Cinecittà.

Si tratta di Valeria Marini. Non è di certo la prima volta che la famosa showgirl si mette alla prova nel mondo del canto, in uno show televisivo. E sono così attesi i confronti, che strapperanno sicuramente un sorriso al pubblico, tra lei e Cristiano Malgioglio, in giuria insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello.