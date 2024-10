Tale E Quale, che frecciatine: Conti Vs Travolta, Di Pietro Vs Marini

Questa sera è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Tale E Quale Show, il programma basato sulle imitazioni condotto da Carlo Conti. Oggi uno dei concorrenti, Thomas, ha dovuto prendere le sembianze dell’attore John Travolta nei panni di Danny Zuko nel film Grease. Proprio poco prima della sua esibizione, il conduttore si è abbandonato ad una frecciatina nei confronti di Travolta facendo riferimento a quanto avvenuto allo scorso festival di Sanremo durante la sua ospitata. Poco dopo anche Carmen Di Pietro ha lanciato una frecciatina alla sua compagna d’imitazione Valeria Marini. Scopriamo meglio che cosa hanno detto nello specifico.

La frecciata di Carlo Conti a John Travolta

Come di consueto anche questo venerdì sera è andata in onda una nuova puntata di Tale E Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti dove alcuni personaggi famosi devono imitare dei cantanti. Questa sera a Thomas è toccato John Travolta nei panni di Dany Zuko, protagonista del musical Grease. L’ex volto di Amici ha dovuto cantare nello specifico “Grease lightning”. Nel presentare il concorrente, mentre questo era ancora all’interno dell’ascensore, il conduttore si è abbandonato ad una frecciatina nei confronti di Travolta che non è passata inosservata.

Nel chiamare Thomas sul palco, difatti, ha detto:

John Travolta a Tale e qua qua quale show!

Il riferimento è stato abbastanza chiaro. Carlo Conti ha difatti ripreso quanto avvenuto lo scorso Festival di Sanremo, dove l’attore era stato invitato come ospite. Nel corso della puntata con lui ospite, John Travolta, ha difatti ballato Il Ballo del qua qua insieme a Fiorello ed Amadeus. La performance è stata oggetto di lamentele da parte dello stesso attore ed è stata molto discussa nei giorni successivi. Oltre il balletto inaspettato, Travolta, è stato anche al centro di un’ulteriore polemica per la sua ospitata a Sanremo. L’attore di Grease indossava difatti delle scarpe bianche di un noto marchio che lui pubblicizzava.

La frecciatina di Carlo Conti a Travolta non è passata inosservata ai telespettatori. Qualcuno ha difatti commentato l’accaduto sul web:

La frecciata di Carmen Di Pietro a Valeria Marini

Poco dopo è stato il turno di Carmen Di Pietro che ha lanciato una frecciatina a Valeria Marini. Le due, difatti, si sono dovute esibire in coppia nell’imitazione di Paola e Chiara. Sebbene Valeria non sia una concorrente di quest’anno, è stata difatti invitata per affiancare Carmen nel duetto previsto per questa sera.

Non appena la Di Pietro ha saputo chi sarebbe stata la sua compagna ha così commentato:

Io già non so fare niente, mo mi viene quest’altra che si e no sa dire “Baci stellari”…

Dopo l’esibizione Carmen ha anche accusato Valeria di averla fatta sbagliare ed andare fuori tempo.