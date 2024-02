Tale e Quale, caos. L’imitazione di Pretelli e l’ira di Lazza: “Fango”

Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, si è scagliato contro Tale e Quale Sanremo, dopo aver visto la sua imitazione. Nella puntata del popolare talent show di Rai Uno andata in onda sabato 24 febbraio, a vestire i panni del rapper milanese è stato Pierpaolo Pretelli che ha intonato Cenere. Quanto detto dal fidanzato di Giulia Salemi al termine della performance e pure il giudizio dato dai giudici del programma è andato di traverso a Lazzarini che su X ha postato un commento infuocato, parlando addirittura di “fango“.

“La TV italiana: un tipo a Tale e Quale show che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo “yo, bella fratello”. Panariello che mi dà dell’emergente, ti sei salvato solo per il Milan. Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone. Malgioglio TVB. Italia di fango”. Così il rapper sui social. Ad essere risparmiato soltanto il paroliere Malgioglio che ha stroncato, con la sua solita schiettezza, la performance dell’ex velino di Striscia la Notizia (“Ha distrutto sia Lazza che Cenere. Non l’ho ritrovato da nessuna parte, non c’entrava nulla”).

Parole invece pesanti quelle indirizzate da Lazza a Pretelli, reo, secondo lo stesso musicista, di averlo preso per il naso. E pure la stoccata a Conti non è passata inosservata (evidentemente Lazza ha ritenuto la battuta “lazzarone” scontata e infantile). Mal di pancia infine per il fatto che Panariello lo abbia definito un artista emergente (il cantante indubbiamente si considera già affermato). Il tutto riassunto con un durissimo “Italia di fango”.

Il rapper ha poi pubblicato un secondo tweet, rendendo un poco più soft la sua posizione, pur non rinnegando nulla di quanto detto in precedenza: “Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha cringiato il dopo”. In breve, Lazzarini ha voluto rimarcare che non se l’è presa per l’imitazione in sé del fidanzato di Giulia Salemi, ma per quel che è avvenuto al termine della performance.

Il commento di Lazza rimosso da X

Il primo commento, quello dell’Italia di “fango” è poi sparito da X. Ma sembra che a cancellarlo non sia stato Lazza. Il rapper infatti ha spiegato che qualcuno ha segnalato il suo intervento e la piattaforma di Elon Musk ha provveduto a rimuovere il commento. Probabile, anzi quasi certo, che a segnalare il ‘cinguettio’ infuocato siano stati i fan dei ‘Prelemi’, che hanno criticato il musicista per la reazione avuta in merito a ciò che è successo nello studio di Tale e Quale Sanremo. Una zuffa social piuttosto triste ed evitabile. Amen!