Giulia Salemi, 3° anniversario: il coup de théâtre da urlo di Pretelli

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati, anzi no stanno assieme solo per motivi professionali. Colpo di scena, stanno invece ancora insieme etc etc. Sulla coppia sbocciata tre anni fa al Grande Fratello Vip, nell’ultimo periodo, se ne sono sentite di tutti i colori. Pure i diretti interessati ci hanno messo del loro, spiegando che il periodo non era dei migliori e che stavano pensando a che cosa fosse giusto fare per il bene della relazione. Ebbene, pare che siano arrivati ad una conclusione: avanti tutta! A certificarlo coup de théâtre da urlo fatto dall’ex velino di Striscia la Notizia nel giorno di Santo Stefano, data che coincide con il suo terzo anniversario di fidanzamento.

Nelle scorse ore Pretelli, in gran segreto, si è recato a Piacenza dove Giulia era a pranzo assieme al padre Mario. Una ‘irruzione’ totalmente inaspettata per l’influencer italo-iraniana. Pierpaolo aveva infatti fatto credere alla compagna che sarebbe stato impegnato professionalmente e che non sarebbe riuscito a raggiungerla. Invece, con la complicità di Mario, ha organizzato una sorpresa alla sua ‘Giulietta’, palesandosi all’improvviso per festeggiare il terzo anniversario di fidanzamento.

A raccontare la vicenda è stata la stessa Salemi, che ha spifferato tutto in una Story Instagram, in cu si è mostrata raggiante per il romantico gesto dedicatole dal fidanzato. Il periodo di difficoltà è dunque stato definitivamente superato? Pare proprio di sì.

Voci rottura

E pensare che pochi giorni fa l’esperto di gossip Alessandro Rosica assicurava che la love story era finita su un binario morto. Rosica raccontò di aver avuto certezza che Pretelli avesse fatto le valigie e se ne fosse andato dalla casa milanese in cui aveva convissuto con Giulia. Sembra proprio che le cose stiano in un altro modo. Non è dato sapere se davvero lo showman abbia fatto i bagagli per poi tornare sui propri passi oppure se mai li abbia fatti; quel che è certo, invece, è che la coppia oggi naviga a gonfie vele e la crisi, casomai ci sia stata, è stata affrontata brillantemente.