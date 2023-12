Matano indaga sulla crisi Pretelli-Salemi: Pierpaolo svela la verità

Il 18 dicembre, Pierpaolo Pretelli è stato ospite da Alberto Matano, a La Vita in diretta. Il tema di discussione era la crisi tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi e i riferimenti alla sua relazione con Giulia Salemi sono stati inevitabili.

Durante la discussione, sia Francesco Paolantoni, ospite in studio, sia il conduttore hanno chiesto all’ex gieffino come si supera una crisi. Lui e Giulia, infatti, qualche giorno fa avevano ammesso che non stavano passando un bel momento. Poi, recentemente, sono stati visti insieme in giro per Milano.

La risposta di Pretelli ha fatto tirare un sospiro di sollievo: “È ovvio che in un rapporto di coppia ci sono degli alti e bassi, ma quando c’è sentimento tutto passa!“.

Da questa frase di Pierpaolo sembra che la crisi ormai è archiviata. I Prelemi giunti a 3 anni di relazione, potranno continuare a vivere la loro favola.

La crisi dei Prelemi

Sia Alessandro Rosica che il sito Dillinger News, davano per certa la fine della storia d’amore. Continui gli aggiornamenti degli ultimi mesi che parlavano di una relazione “ormai giunta al capolinea“. Secondo le due fonti, la coppia stava cercando il modo più opportuno per comunicare la decisione presa ai fan e non solo, dato che hanno molto seguito, essendo una coppia nata al Grande Fratello.

Qualche settimana fa, Rosica aveva anche rivelato che Pierpaolo aveva fatto i bagagli e lasciato la casa dove viveva con Giulia e che l’annuncio della rottura sarebbe stato dato nel 2024.

Ma il 16 e il 17 dicembre c’è stato un colpo di scena: la coppia è stata avvistata insieme, sorridente, come se non ci fossero problemi. Il sabato sono stati beccati mentre mangiavano al Bicocca Village a Milano e, il giorno dopo, alla Rinascente.

La crisi tra i due ormai era cosa certa. Giulia, sul suo canale broadcast di Instagram, aveva spiegato ai fan che era un periodo difficile con Pretelli, ma che entrambi si stavano impegnando per sistemare la situazione.

Oggi, dopo aver ascoltato anche le parole di Pierpaolo, sembra che la crisi è rientrata e che quindi il sentimento è stato più forte. Almeno che non ci saranno ulteriori aggiornamenti e colpi di scena prima di comunicare l’ipotetica rottura.